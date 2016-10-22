Cavaliers preview: Eastern Conference foes still scrambling for ways to take down LeBron

PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBJdCB3b24mIzgyMTc7dCBiZSBsb25nIG5vdyB1bnRpbCBMZUJyb24gSmFt
ZXMgc2xpZGVzIGFub3RoZXIgcmluZyBvbiBoaXMgZmluZ2VyIGFuZCBsb29rcyB0byB0aGUgc2t5
IGFzIGFub3RoZXIgYmFubmVyIGhlIGFsbCBidXQgc3RpdGNoZWQgdG9nZXRoZXIgaXMgaG9pc3Rl
ZCBpbnRvIGhpc3RvcnkuIE1lYW53aGlsZSwgdGhlIHJlc3Qgb2YgdGhlIEVhc3Rlcm4gQ29uZmVy
ZW5jZSBpcyBiYWNrIGF0IHdvcmsgdHJ5aW5nIHRvIHRoaW5rIG9mIHNvbWV0aGluZywgYW55dGhp
bmcsIHRvIGtlZXAgSmFtZXMgb3V0IG9mIHRoZSBOQkEgRmluYWxzLiA8L3A+PHA+SmFtZXMgaGFz
IHNwZW50IG1vcmUgdGhhbiBoYWxmIGhpcyBjYXJlZXIgcGxheWluZyBpbiB0aGUgRmluYWxzICYj
ODIxMjsgc2V2ZW4gb2YgaGlzIDEzIHllYXJzLCBpbmNsdWRpbmcgZWFjaCBvZiB0aGUgcGFzdCBz
aXguIFRyeSBhcyB0aGV5IG1pZ2h0LCBubyBvbmUgZWxzZSBpbiB0aGUgRWFzdCBoYXMgYmVlbiBh
YmxlIHRvIHN0b3AgaGltLiBKYW1lcyBoYXMgZWxpbWluYXRlZCAxMiBvZiB0aGUgRWFzdCYjODIx
NztzIDE1IHRlYW1zIGF0IHZhcmlvdXMgcG9pbnRzIGluIGhpcyBjYXJlZXIuIFRoZSBvbmx5IHRo
cmVlIGhlIGhhc24mIzgyMTc7dCBiZWF0ZW4gYXJlIHRoZSB0d28gdGVhbXMgaGUgaGFzIHBsYXll
ZCBmb3IsIHRoZSBDYXZzIGFuZCBIZWF0IChoZSBoYXMgbmV2ZXIgZmFjZWQgZWl0aGVyIGluIHRo
ZSBwb3N0c2Vhc29uKSwgYW5kIHRoZSBPcmxhbmRvIE1hZ2ljLCB3aG8gZWxpbWluYXRlZCBKYW1l
cyBpbiB0aGUgMjAwOSBjb25mZXJlbmNlIGZpbmFscyBpbiBoaXMgb25seSBwbGF5b2ZmIG1lZXRp
bmcgYWdhaW5zdCB0aGVtLjwvcD48cD5PdGhlcndpc2UsIEphbWVzIGhhcyB0YWtlbiBkb3duIGZp
dmUgZGlmZmVyZW50IHRlYW1zIGluIHRoZSBjb25mZXJlbmNlIGZpbmFscyBpbiB0aGUgcGFzdCBz
aXggeWVhcnMsIGZyb20gdGhlIENoaWNhZ28gQnVsbHMgdG8gdGhlIEJvc3RvbiBDZWx0aWNzLCB0
aGUgSW5kaWFuYSBQYWNlcnMgKHR3aWNlKSwgQXRsYW50YSBIYXdrcyBhbmQgbW9zdCByZWNlbnRs
eSB0aGUgVG9yb250byBSYXB0b3JzLCB3aG9tIEphbWVzIGFuZCB0aGUgQ2F2cyBlbGltaW5hdGVk
IGxhc3Qgc3ByaW5nIGluIHNpeCBnYW1lcy4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtIZSBqdXN0IHRvb2sgb3Zl
ci4gSGUgdG9vayBpdCB0byBhbm90aGVyIGxldmVsLiBKdXN0IG1lbnRhbGx5LCBwaHlzaWNhbGx5
LCBkZWZlbnNpdmVseSwgb2ZmZW5zaXZlbHksIGhlIHdhc24mIzgyMTc7dCBnb2luZyB0byBsZXQg
dGhlbSBsb3NlLCYjODIyMTsgUmFwdG9ycyBjb2FjaCBEd2FuZSBDYXNleSBzYWlkIHJlY2VudGx5
LiAmIzgyMjA7SGUgY2FuY2VsZWQgQ2hyaXN0bWFzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+TGlrZSBDYXNleSwg
dGhlIHJlc3Qgb2YgdGhlIEVhc3QgaXMgbG9uZ2luZyBmb3IgdGhlIGRheSBKYW1lcyBpc24mIzgy
MTc7dCBkb21pbmF0aW5nIHRoZWlyIGNvbmZlcmVuY2UuIFdoZXRoZXIgaGUgd2FzIGluIE1pYW1p
IG9yIENsZXZlbGFuZCwgbm8gb25lIGVsc2UgaGFzIGJlZW4gYWJsZSB0byBjbG9zZSB0aGUgc2l6
YWJsZSBnYXAgYmV0d2VlbiBKYW1lcyBhbmQgdGhlIHJlc3Qgb2YgdGhlIEVhc3QuIEluIGZhY3Qs
IHRoYXQgZ2FwIGFwcGVhcnMgdG8gYmUgd2lkZW5pbmcuIFRoZSBDYXZzIG9wZW4gdGhpcyBzZWFz
b24gYXMgb3ZlcndoZWxtaW5nIGZhdm9yaXRlcyB0byB3aW4gdGhlIEVhc3QgYW5kIHJldHVybiBm
b3IgYW4gTkJBIEZpbmFscyB0aHJlZS1xdWVsIGFnYWluc3QgdGhlIEdvbGRlbiBTdGF0ZSBXYXJy
aW9ycy4gPC9wPjxwPlRoZSBDYXZzIG9wZW5lZCBhcyAxLTIgZmF2b3JpdGVzIGluIHRoZSBFYXN0
IGFuZCBhcmUgbm93IDEtNCwgbWVhbmluZyBnYW1ibGVycyB3b3VsZCBoYXZlIHRvIGJldCAkNCB0
byB3aW4gJDEuIFRoZSBuZXh0IGNsb3Nlc3QgdGVhbSBpbiB0aGUgRWFzdCBpcyB0aGUgQ2VsdGlj
cyBhdCA4LTEsIGFjY29yZGluZyB0byBXZXN0Z2F0ZSBMYXMgVmVnYXMgU3VwZXJib29rLiBUaGUg
bGVhZ3VlJiM4MjE3O3MgZ2VuZXJhbCBtYW5hZ2VycyBzZWVtIHRvIGFncmVlLCBzaW5jZSAyOSBv
ZiB0aGUgMzAgY2hvc2UgdGhlIENhdnMgdG8gd2luIHRoZSBFYXN0IGZvciB0aGUgdGhpcmQgdGlt
ZSBpbiBhcyBtYW55IHllYXJzIHNpbmNlIEphbWVzIHJldHVybmVkLiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO0kg
dGhpbmsgc3VjY2VzcyBzaG91bGQgYmUgZHJpdmVuIGFuZCBpdCBzaG91bGQgZHJpdmUgeW91IHRv
IGV2ZW4gbW9yZSBhbmQgbW9yZS4gVGhhdCYjODIxNztzIGp1c3QgdGhlIG1haW4gdGhpbmcsIGRv
biYjODIxNzt0IGJlY29tZSBjb21wbGFjZW50LCYjODIyMTsgSmFtZXMgc2FpZC4gJiM4MjIwO1dl
IHB1dCB0b2dldGhlciBhIGdvb2QgdGVhbSwgb3VyIEdNIGhhcyBwdXQgdG9nZXRoZXIgYSBncmVh
dCB0ZWFtLCBvdXIgb3duZXJzIGhhdmUgZG9uZSB3aGF0IHRoZXkgbmVlZGVkIHRvIGRvLiBGb3Ig
dXMsIGl0JiM4MjE3O3MgdXAgdG8gdXMgdG8ganVzdCBjb250aW51ZSB0byBnbyBvdXQgYW5kIHdv
cmsgdGhlIHByb2Nlc3MuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGF0IHByb2Nlc3MgaGFzIGJlZW4gdmVyeSBn
b29kIHRvIEphbWVzLCB3aG8gaGFzIHRha2VuIGFkdmFudGFnZSBvZiBhIHdlYWtlbmVkIEVhc3Qg
dGhyb3VnaG91dCBwYXJ0cyBvZiBoaXMgY2FyZWVyLiBUaGUgdGFsZW50IGdhcCBiZXR3ZWVuIHRo
ZSBFYXN0IGFuZCBXZXN0IGNsb3NlZCBjb25zaWRlcmFibHkgbGFzdCBzZWFzb24sIGFuZCBhbHRo
b3VnaCB0aGUgbWlkZGxlIGFuZCBib3R0b20gb2YgdGhlIGNvbmZlcmVuY2UgY29udGludWVzIHRv
IHN0cmVuZ3RoZW4sIHRoZXJlIGlzIG5vIG9uZSBsZWZ0IGF0IHRoZSB0b3AgdG8gY2hhbGxlbmdl
IEphbWVzIGFuZCB0aGUgQ2F2cy4gPC9wPjxwPlRoZSBSYXB0b3JzIHJldHVybiBtb3N0IG9mIHRo
ZWlyIGNvcmUgZnJvbSBhIHRlYW0gdGhhdCB3b24gdGhlIGRpdmlzaW9uLCB0aGUgQ2VsdGljcyBh
ZGRlZCBhIGJpZyBwaWVjZSBpbiBjZW50ZXIgQWwgSG9yZm9yZCBhbmQgdGhlIEtuaWNrcyByZXRv
b2xlZCB0aGVpciByb3N0ZXIgYXJvdW5kIENhcm1lbG8gQW50aG9ueSBhbmQgS3Jpc3RhcHMgUG9y
emluZ2lzLiBBZ2luZyBzdGFycyBsaWtlIERlcnJpY2sgUm9zZSBhbmQgSm9ha2ltIE5vYWggc2hv
dWxkIHJldHVybiB0aGUgS25pY2tzIHRvIHRoZSBwbGF5b2ZmcywgYnV0IGl0JiM4MjE3O3MgaGFy
ZCB0byBidWlsZCBhIGNhc2UgdGhhdCB0aGV5IGhhdmUgdGhlIHBpZWNlcyB0byB0YWtlIGRvd24g
SmFtZXMsIHdobyBoYXNuJiM4MjE3O3QgbG9zdCBhIGNvbmZlcmVuY2Ugc2VyaWVzIHNpbmNlIDIw
MDkuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7SW4gb3JkZXIgdG8gZ2V0IHRvIHRoZSBGaW5hbHMsIHlvdSBoYXZl
IHRvIGdvIHRocm91Z2ggQ2xldmVsYW5kIGFuZCBnbyB0aHJvdWdoIExlQnJvbiwmIzgyMjE7IFdh
c2hpbmd0b24gV2l6YXJkcyBjb2FjaCBTY290dCBCcm9va3Mgc2FpZC4gJiM4MjIwO0hlJiM4MjE3
O3MgYmVlbiBoZXJlLiBIZSYjODIxNztzIGJlZW4gYSBmaXh0dXJlIGluIHRoaXMgY29uZmVyZW5j
ZSBhbmQgaGUmIzgyMTc7cyBub3QgZ29pbmcgYXdheS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkFzayBzb21lIG9m
IHRoZSBFYXN0IGNvYWNoZXMgaG93IHRvIHRvcHBsZSBoaW0sIGhvd2V2ZXIsIGFuZCBubyBvbmUg
aGFzIGEgdmVyeSBnb29kIGFuc3dlci4gSGUmIzgyMTc7cyBzdGlsbCBpbiBoaXMgcHJpbWUsIGhl
JiM4MjE3O3Mgc3Vycm91bmRlZCBieSBBbGwtU3RhcnMgS2V2aW4gTG92ZSBhbmQgS3lyaWUgSXJ2
aW5nIGFuZCBoZSYjODIxNztzIGJhY2tlZCBieSBhbiBvd25lciB3aWxsaW5nIHRvIG91dHNwZW5k
IGV2ZXJ5IG90aGVyIG93bmVyIHJlZ2FyZGxlc3Mgb2YgdGhlIGxlYWd1ZSYjODIxNztzIHRheCBy
dWxlcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1lvdSBoYXZlIHRvIGNvbXBldGUgYWdhaW5zdCB0aGVtLCYjODIy
MTsgc2FpZCBCcm9va3MsIHdobyBsb3N0IGhpcyBvbmx5IHNob3QgYXQgYSBjaGFtcGlvbnNoaXAg
d2hlbiBKYW1lcyBhbmQgdGhlIEhlYXQgc3dlcHQgaGlzIE9rbGFob21hIENpdHkgVGh1bmRlciBp
biAyMDEyLiAmIzgyMjA7VGhleSYjODIxNztyZSBkZWZpbml0ZWx5IG9uZSBvZiB0aGUgYmVzdCB0
ZWFtcyBpbiBiYXNrZXRiYWxsLiBUaGV5IGhhdmUgYSBsb3Qgb2YgZ3JlYXQgZXhwZXJpZW5jZSBh
bmQgYSBsb3Qgb2YgZ29vZCBwbGF5ZXJzLiBUaGV5JiM4MjE3O3JlIGRlZXAuIEJ1dCB0aGV5IHN0
aWxsIGhhdmUgdG8gZ28gb3V0IGFuZCB3aW4gZ2FtZSBhZnRlciBnYW1lIGxpa2UgZXZlcnkgb3Ro
ZXIgdGVhbSBpcyB0cnlpbmcgdG8gZG8uJiM4MjIxOzwvcD48cD5Ob3QgZXhhY3RseSBhIHdpbm5p
bmcgYmx1ZXByaW50IHRvIHN1Y2Nlc3MuPC9wPjxwPkxlYWd1ZSBleGVjdXRpdmVzIHBvbGxlZCBp
biBWZWdhcyBvdmVyIHRoZSBzdW1tZXIgbGlrZWQgdGhlIG1vdmVzIHRoZSBJbmRpYW5hIFBhY2Vy
cyBtYWRlLCBzaWduaW5nIEFsIEplZmZlcnNvbiBhbmQgdHJhZGluZyBmb3IgSmVmZiBUZWFndWUg
YW5kIFRoYWRkZXVzIFlvdW5nLiBUaGUgQnVsbHMgcmV0b29sZWQgd2l0aCBEd3lhbmUgV2FkZSBh
bmQgUmFqb24gUm9uZG8gYW5kIHRoZSBSYXB0b3JzJiM4MjE3OyBiaWcgbW92ZSB3YXMgcmV0YWlu
aW5nIHNob290aW5nIGd1YXJkIERlTWFyIERlUm96YW4uIFRoZSBSYXB0b3JzIHdpbGwgYmUgYmV0
dGVyIGZvciB0YWtpbmcgdGhlIENhdnMgdG8gc2l4IGdhbWVzIGxhc3Qgc2Vhc29uLCBidXQgbm90
IGV2ZW4gQ2FzZXkgaXMgY29udmluY2VkIHRoZXkmIzgyMTc7cmUgcmVhZHkgdG8gdG9wcGxlIHRo
ZSBsZWFndWUmIzgyMTc7cyByZWlnbmluZyBraW5nLiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgdGhpbmsgd2Um
IzgyMTc7cmUgc3RpbGwgY2hhc2luZyB0aG9zZSBndXlzLCYjODIyMTsgQ2FzZXkgc2FpZC4gJiM4
MjIwO1dlJiM4MjE3O3JlIGNsaW1iaW5nLCBjbGltYmluZywgY2xpbWJpbmcuIEkgZG9uJiM4MjE3
O3Qga25vdyBpZiB3ZSYjODIxNztyZSBvbiB0aGVpciBsZXZlbCBvciBub3QuIFdlIHBsYXllZCBD
bGV2ZWxhbmQgdG91Z2ggaW4gdGhlIHJlZ3VsYXIgc2Vhc29uIGxhc3QgeWVhciwgYnV0IGl0JiM4
MjE3O3MgYSBkaWZmZXJlbnQgYW5pbWFsIG9uY2UgeW91IGdldCBpbnRvIHBsYXlvZmYgYmFza2V0
YmFsbC4gLi4uIE9uZSBkYXkuIE9uZSBkYXkuJiM4MjIxOzwvcD48cD5KYXNvbiBMbG95ZCBjYW4g
YmUgcmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86amxsb3lkQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29t
Ij5qbGxveWRAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIHRoZSBDYXZzIGJsb2cgYXQg
PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9jYXZzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9o
aW8uY29tL2NhdnM8L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3
dy50d2l0dGVyLmNvbS9KYXNvbkxsb3lkQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnR3aXR0ZXIu
Y29tL0phc29uTGxveWRBQko8L2E+LiA8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.