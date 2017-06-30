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Cavaliers report: As free agency opens, Cavs enter ‘weapons race’ without assets to add more

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: June 30, 2017 - 01:43 PM | Updated: June 30, 2017 - 01:58 PM

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