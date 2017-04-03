All CATEGORIES
☰ Menu

Cavaliers

Cavaliers report: As playoffs approach, LeBron James now charged with guarding league’s star players

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: April 3, 2017 - 06:18 PM | Updated: April 4, 2017 - 07:37 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers' LeBron James (right) jumps over teammate Kyle Korver to defend against Charlotte Hornets' Cody Zeller (left) during the second half of a game in Charlotte, N.C. in March 2017. The Cavaliers won 112-105. (AP Photo/Chuck Burton)


MORE IN SPORTS

baseball06cut_03 MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
Baseball 2017: Bobbleheads, fireworks, ticket prices -- what’s new for fans of the Akron RubberDucks and Cleveland Indians - 7:19 PM

Play Ball!

cavs05cut_01
Cavaliers 122, Magic 102: Torrid 43-point third quarter ignites rout as LeBron James records 12th triple-double
browns06cut_1
If Browns have quarterback-free first round, they could circle back to QBs they know from Senior Bowl - 7:45 PM
University of Akron selects John Groce to lead men’s basketball program
Julian Merryweather set to take the ball as Opening Day starting pitcher for defending Eastern League champion RubberDucks - 5:31 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next