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Cavaliers report: As playoffs approach, LeBron James now charged with guarding league’s star players

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: April 3, 2017 - 06:18 PM | Updated: April 4, 2017 - 07:37 AM
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Cleveland Cavaliers' LeBron James (right) jumps over teammate Kyle Korver to defend against Charlotte Hornets' Cody Zeller (left) during the second half of a game in Charlotte, N.C. in March 2017. The Cavaliers won 112-105. (AP Photo/Chuck Burton)


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