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Cavaliers report: As second-guessing mounts, Coach Tyronn Lue sticks with J.R. Smith in Game 3 against Warriors

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: June 6, 2017 - 07:30 PM
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Golden State Warriors forward Andre Iguodala (left) dribbles against Cleveland Cavaliers guard Iman Shumpert during the second half of Game 2 of the NBA Finals Sunday in Oakland. (AP Photo/Ben Margot)


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