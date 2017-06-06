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NBA Finals, Game 3  Warriors at Cavaliers / When: 9 p.m. Wednesday / TV: WEWS (CHANNEL 5)

Cavaliers report: As second-guessing mounts, coach Tyronn Lue to stick with J.R. Smith in Game 3 against Warriors

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: June 6, 2017 - 07:30 PM | Updated: June 8, 2017 - 06:09 PM
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Golden State Warriors forward Andre Iguodala (left) dribbles against Cleveland Cavaliers guard Iman Shumpert during the second half of Game 2 of the NBA Finals Sunday in Oakland. (AP Photo/Ben Margot)

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