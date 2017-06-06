All CATEGORIES
☰ Menu

NBA Finals, Game 3  Warriors at Cavaliers / When: 9 p.m. Wednesday / TV: WEWS (CHANNEL 5)

Cavaliers report: As second-guessing mounts, coach Tyronn Lue to stick with J.R. Smith in Game 3 against Warriors

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: June 6, 2017 - 07:30 PM | Updated: June 7, 2017 - 11:18 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Golden State Warriors forward Andre Iguodala (left) dribbles against Cleveland Cavaliers guard Iman Shumpert during the second half of Game 2 of the NBA Finals Sunday in Oakland. (AP Photo/Ben Margot)

RELATED STORIES
ON THE WEB

MORE IN SPORTS

marla08web Ron Schwane - AP
Marla Ridenour: Cavaliers seemingly find magic in third quarter, but Warriors, Durant have too much left

CLEVELAND: When J.R. Smith’s 3-point shot bounced in and out and in with 8:15 left in the third quarter Wednesday night, it felt as if the magic that carried the Cavaliers to the 2016 championship might be returning.

game3_09
Warriors 118, Cavaliers 113: Warriors score final 11 points; one win from title
NBA Finals: Cavaliers turn attention to Game 4 as Warriors aim for a series sweep - 12:30 PM
cnotes08cut
Cavaliers notebook: Sharpshooter Kyle Korver still adjusting to first trip to NBA Finals
game3_04
Poll: Can the Cavs win Game 4 of the NBA Finals?
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next