All CATEGORIES
☰ Menu

Cavaliers

Cavaliers report: As top target Paul George traded to Thunder, Cavs enter free agency ‘weapons race’ without assets to add more

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: June 30, 2017 - 01:43 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers guard Kyrie Irving (2) reaches around to defend Indiana Pacers forward Paul George (13) during the first half of a game Feb. 8 in Indianapolis. (AP Photo/Michael Conroy)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

tnotes01cut_03 Lon Horwedel - AP
Indians notebook: Friday game against Tigers postponed, will be made up with Sept. 1 doubleheader; left-hander Ryan Merritt to be 26th man Saturday

DETROIT: Friday night’s game between the Indians and Detroit Tigers was postponed because of rain.

ducks01_01
Army veteran Robert Simonovich savoring job in Canal Park press box for RubberDucks
cavs01cut_00
Cavaliers report: As top target Paul George traded to Thunder, Cavs enter free agency ‘weapons race’ without assets to add more
mlbnotes01cut
MLB notebook: Yankees’ Fowler to leave hospital day after knee surgery
golf01cut_01
Golf roundup: Danielle Kang, Sei Young Kim share lead at KPMG Women’s PGA Championship
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next