Cavaliers report: Assistant coach says Kyrie Irving has grown more this season than during 2016 championship run

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+SU5ERVBFTkRFTkNFOiBBIGxlYXN0IHR3aWNlIHRoaXMgc2Vhc29uLCBLeXJpZSBJcnZpbmcg
aGFzIGRvbmUgc29tZXRoaW5nIG9yIHNhaWQgc29tZXRoaW5nIG9uIHRoZSBjb3VydCB0aGF0IHBy
b21wdGVkIExhcnJ5IERyZXcgdG8gbnVkZ2UgQ2F2YWxpZXJzIGNvYWNoIFR5cm9ubiBMdWUuPC9w
PjxwPlRoZSBDYXZzIGFzc29jaWF0ZSBoZWFkIGNvYWNoLCBEcmV3IHBsYXllZCBwb2ludCBndWFy
ZCBpbiB0aGUgTkJBIGZvciAxMCB5ZWFycy4gTHVlIHBsYXllZCB0aGUgc2FtZSBwb3NpdGlvbiBp
biB0aGUgbGVhZ3VlIGZvciAxMSB5ZWFycy4gT24gZ2FtZSBkYXlzLCB3aGlsZSBMdWUgaXMgb2Nj
dXBpZWQgd2l0aCBkZWZlbnNlIGFuZCByb3RhdGlvbnMgYW5kIG9mZmVuc2l2ZSBleGVjdXRpb24s
IERyZXcgaXMgb2JzZXJ2aW5nIHRoZSBwbGF5ZXJzIGZyb20gYSBicm9hZGVyIHNjb3BlLiA8L3A+
PHA+V2l0aCBwYXN0IGV4cGVyaWVuY2UgRHJldyBob3BlcyB0byBpbXBhcnQsIGl0JiM4MjE3O3Mg
b25seSBuYXR1cmFsIHRoYXQgSXJ2aW5nIHdvdWxkIGRyYXcgaGlzIGF0dGVudGlvbi48L3A+PHA+
SXQgc2VlbWVkIGFzIGlmIElydmluZywgMjUsIGJsb3Nzb21lZCBiZWZvcmUgZmFucyYjODIxNzsg
ZXllcyBkdXJpbmcgdGhlIHJ1biB0byB0aGUgMjAxNiBjaGFtcGlvbnNoaXAsIGJ1dCBEcmV3IHNh
aWQgaGUmIzgyMTc7cyBzZWVuIG1vcmUgZ3Jvd3RoIGZyb20gSXJ2aW5nIHRoaXMgc2Vhc29uIHRo
YW4gbGFzdC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0p1c3QgbGlzdGVuaW5nIHRvIEt5cmllIG5vdyB3aGVuIGhl
JiM4MjE3O3Mgb3V0IG9uIHRoZSBmbG9vciwgSSYjODIxNzt2ZSB0b2xkIFtMdWVdLCAmIzgyMTY7
VGhpcyBraWQgaXMgcmVhbGx5IHN0YXJ0aW5nIHRvIGdldCBpdCwmIzgyMTc7JiM4MjAxOyYjODIy
MTsgRHJldyBzYWlkIGR1cmluZyBhbiBpbnRlcnZpZXcgbGFzdCB3ZWVrIGF0IENsZXZlbGFuZCBD
bGluaWMgQ291cnRzLiAmIzgyMjA7SGUmIzgyMTc7cyBzdGFydGluZyB0byB1bmRlcnN0YW5kIGhp
cyB0ZWFtbWF0ZXMsIGhlJiM4MjE3O3Mgc3RhcnRpbmcgdG8gdW5kZXJzdGFuZCB0aGUgZmxvdyBv
ZiB0aGUgZ2FtZSwgaGUmIzgyMTc7cyBzdGFydGluZyB0byB1bmRlcnN0YW5kIHRoZSBvcHBvbmVu
dCwgaGUmIzgyMTc7cyBzdGFydGluZyB0byB1bmRlcnN0YW5kIGhpcyBib2R5LiYjODIyMTs8L3A+
PHA+VGhhdCBzaG91bGQgbWFrZSBmb3IgYW4gZXhjaXRpbmcgbWF0Y2h1cCBpbiB0aGUgMjAxNyBG
aW5hbHMgYXMgSXJ2aW5nIGZhY2VzIHRoZSBHb2xkZW4gU3RhdGUgV2FycmlvcnMmIzgyMTc7IHR3
by10aW1lIGxlYWd1ZSBNb3N0IFZhbHVhYmxlIFBsYXllciBTdGVwaGVuIEN1cnJ5LiBUaGUgV2Fy
cmlvcnMgaG9sZCBhIDEtMCBzZXJpZXMgbGVhZCBnb2luZyBpbnRvIEdhbWUgMiBTYXR1cmRheSBu
aWdodCBhdCBPcmFjbGUgQXJlbmEuIEluIEdhbWUgMSwgQ3Vycnkgd29uIHRoZSBpbmRpdmlkdWFs
IGR1ZWwgd2l0aCAyOCBwb2ludHMsIHNpeCByZWJvdW5kcyBhbmQgMTAgYXNzaXN0cyB0byAyNCBw
b2ludHMsIHRocmVlIHJlYm91bmRzIGFuZCB0d28gYXNzaXN0cyBmb3IgSXJ2aW5nLjwvcD48cD5C
ZWZvcmUgaGUgY2FtZSB0byB0aGUgQ2F2cyBpbiAyMDE0LCBEcmV3IGNvYWNoZWQgdGhlIE1pbHdh
dWtlZSBCdWNrcyBhbmQgc3BlbnQgdGhyZWUgc2Vhc29ucyBkaXJlY3RpbmcgdGhlIEF0bGFudGEg
SGF3a3MuIFNvIERyZXcga25ldyBtdWNoIGFib3V0IElydmluZyYjODIxNztzIGdhbWUgd2hlbiBo
ZSBhcnJpdmVkIGluIENsZXZlbGFuZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgc2VlIGEgdHJhbnNmb3JtYXRp
b24sIHJlYWxseSwmIzgyMjE7IERyZXcgc2FpZC4gJiM4MjIwO0hhdmluZyBwbGF5ZWQgYWdhaW5z
dCBLeSwgaGlzIHRhbGVudCBsZXZlbCYjODIxNztzIG9mZiB0aGUgY2hhcnRzLiBXYXRjaGluZyBo
aW0gZnJvbSB5ZWFyIG9uZSB0byB5ZWFyIHR3byB0byB5ZWFyIHRocmVlIHNpbmNlIEkmIzgyMTc7
dmUgYmVlbiBoZXJlLCBoZSBoYXMgcmVhbGx5IG1hdHVyZWQgZnJvbSBhIGtub3dsZWRnZSBzdGFu
ZHBvaW50LiBIZSYjODIxNztzIHJlYWxseSBzdGFydGluZyB0byBnZXQgYSB0cnVlIHVuZGVyc3Rh
bmRpbmcgYWJvdXQgdGhlIGdhbWUsIGFib3V0IHRoZSBmbG93LCBhYm91dCB0aGUgZmVlbCwgYW5k
IGV2ZXJ5IHllYXIgaGUmIzgyMTc7cyBnb3R0ZW4gYmV0dGVyIGF0IGl0LiA8L3A+PHA+JiM4MjIw
O1RoYXQmIzgyMTc7cyBzb21ldGhpbmcgdGhhdCYjODIxNztzIGJlZW4gdmVyeSBub3RpY2VhYmxl
IHdpdGhpbiBvdXIgc3RhZmYuIFlvdSBoZWFyIHRoZSBjbGljaCYjMjMzOyBhYm91dCB0aGUgcG9p
bnQgZ3VhcmQgYmVpbmcgdGhlIGhlYWQgb2YgdGhlIHNuYWtlIGFuZCB0aGV5JiM4MjE3O3ZlIGdv
dCB0byBiZSBhbiBleHRlbnNpb24gb2YgdGhlIGNvYWNoLiBJIHJlYWxseSBiZWxpZXZlIGhlIGlz
IHN0YXJ0aW5nIHRvIHJlYWxseSBibG9zc29tIGludG8gdGhhdC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPklydmlu
ZyBhZG1pdHRlZCBkdXJpbmcgTkJBIEZpbmFscyBtZWRpYSBkYXkgV2VkbmVzZGF5IGF0IE9yYWNs
ZSBBcmVuYSB0aGF0IGhlIHJlZ3JldHMgdGhlIDIwMTMtMTQgc2Vhc29uIGhlIHNwZW50IHVuZGVy
IGZvcm1lciBDYXZzIGNvYWNoIE1pa2UgQnJvd24sIG5vdyB0aGUgV2FycmlvcnMmIzgyMTc7IGlu
dGVyaW0gY29hY2guIElydmluZyB0b2xkIG1lZGlhIGluIE9ha2xhbmQgdGhhdCBCcm93biAmIzgy
MjA7d2FzIHRyeWluZyB0byB0ZWFjaCBtZSBhIGxvdCBvZiB0aGluZ3MgdGhhdCBJIGRpZG4mIzgy
MTc7dCBuZWNlc3NhcmlseSB1bmRlcnN0YW5kIGFzIGEgMjEteWVhci1vbGQgaW4gdGhlIE5CQS4m
IzgyMjE7PC9wPjxwPklydmluZyBpcyBncmFzcGluZyBpdCBub3cuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGRv
biYjODIxNzt0IHRoaW5rIGhlIHdhcyBmaWdodGluZyBpdC4gVGhlcmUgd2VyZSBwYXJ0cyBvZiBp
dCBoZSBkaWRuJiM4MjE3O3QgcXVpdGUgdW5kZXJzdGFuZCwmIzgyMjE7IERyZXcgc2FpZCBvZiB3
aGF0IGhlJiM4MjE3O3Mgc2VlbiBmaXJzdC1oYW5kLiAmIzgyMjA7V2hhdCYjODIxNztzIHJlYWxs
eSBoZWxwZWQgaGltIHdpdGggQ29hY2ggTHVlLCBoYXZpbmcgYSBmb3JtZXIgcGxheWVyIGluIHRo
ZSBOQkEgYXMgYSBwb2ludCBndWFyZCAmIzgyMTI7IG5vdCB0YWtpbmcgYW55dGhpbmcgYXdheSBm
cm9tIGNvYWNoIFtEYXZpZF0gQmxhdHQgJiM4MjEyOyB0aGF0JiM4MjE3O3Mgb25lIG9mIENvYWNo
IEx1ZSYjODIxNztzIHN0cm9uZyBwb2ludHMsIGhpcyBhYmlsaXR5IHRvIHJlbGF0ZSB0byBwbGF5
ZXJzIGJlY2F1c2UgaGUmIzgyMTc7cyBwbGF5ZWQgdGhlIGdhbWUgYW5kIGhlJiM4MjE3O3MgcGxh
eWVkIHRoYXQgcG9zaXRpb24uIEd1eXMgbG9vayBhdCBoaW0gYW5kIHRoZXkgaGF2ZSBhIHRydWUg
cmVzcGVjdCBmb3IgaGltLiBJIHRoaW5rIHRoYXQmIzgyMTc7cyBzb21ldGhpbmcgdGhhdCByZWFs
bHkgaGVscGVkIEt5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+SXJ2aW5nIHNhaWQgaGlzIHJlbGF0aW9uc2hpcCB3
aXRoIEx1ZSBoYXMgJiM4MjIwO3N0cmVuZ3RoZW5lZCBuYXR1cmFsbHkmIzgyMjE7IHNpbmNlIEx1
ZSB0b29rIG92ZXIgYWZ0ZXIgQmxhdHQgd2FzIGZpcmVkIGluIEphbnVhcnkgMjAxNi48L3A+PHA+
JiM4MjIwO0l0IG1ha2VzIG15IGpvYiBhcyBhIHBvaW50IGd1YXJkLCBhcyBvbmUgb2YgdGhlIGxl
YWRlcnMgb24gdGhlIHRlYW0sIGEgbG90IGVhc2llciwmIzgyMjE7IElydmluZyBzYWlkIG9mIGhh
dmluZyBhIGNvYWNoIHRoYXQgcGxheWVkIGhpcyBwb3NpdGlvbi4gJiM4MjIwO0kmIzgyMTc7bSBh
cHByZWNpYXRpdmUgYmVjYXVzZSBJIHRoaW5rIGhlIG5vdyBrbm93cyB3aGF0IHRvIGV4cGVjdCBv
dXQgb2YgbWUgYW5kIEkga25vdyB3aGF0IHRvIGV4cGVjdCBvdXQgb2YgaGltLiYjODIyMTs8L3A+
PHA+THVlIHNhaWQgc2luY2UgaGUgYXJyaXZlZCBhcyBCbGF0dCYjODIxNztzIGFzc29jaWF0ZSBo
ZWFkIGNvYWNoIGluIEp1bmUgMjAxNCwgSXJ2aW5nIGhhcyBncm93biBhcyBhIHBsYXllciBlYWNo
IHllYXIuIEx1ZSBoYXMgbWFkZSBJcnZpbmcgYSAmIzgyMjA7cHJvamVjdCYjODIyMTsgb2Ygb25l
IG9mIGhpcyBzdGFmZiwgZ2l2aW5nIHRoZSB0YXNrIHRvIGRpcmVjdG9yIG9mIHBsYXllciBkZXZl
bG9wbWVudC9hc3Npc3RhbnQgY29hY2ggUGhpbCBIYW5keS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgdGhpbmsg
S3lyaWUgdHJ1c3RzIGhpbSBhbmQgdGhleSBnZXQgdGhlaXIgd29yayBpbiBldmVyeSBkYXkgJiM4
MjEyOyBmb290d29yaywgYmFsbCBoYW5kbGluZywgMS1vbi0xLCAzLXBvaW50IHNob3RzLCYjODIy
MTsgTHVlIHNhaWQgZHVyaW5nIHRoZSBFYXN0ZXJuIENvbmZlcmVuY2UgZmluYWxzIGFnYWluc3Qg
dGhlIEJvc3RvbiBDZWx0aWNzLiAmIzgyMjA7VGhleSBoYXZlIHRoZWlyIG93biByb3V0aW5lICYj
ODIzMDsgSXQmIzgyMTc7cyB1bmlxdWUuIFBoaWwgaXMgY29uc3RhbnRseSB3b3JraW5nIHdpdGgg
aGltLCBjb25zdGFudGx5IHdpdGggaGltLCBzbyBpdCYjODIxNztzIHJlYWxseSBnb29kIGZvciBL
eXJpZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkhhbmR5LCB3aG8gcGxheWVkIGZvciB0aGUgV2FycmlvcnMgYW5k
IFBvcnRsYW5kIFRyYWlsIEJsYXplcnMsIGluIHRoZSBDQkEgYW5kIGluIEV1cm9wZSBhbmQgYWxz
byByYW4gaGlzIG93biBiYXNrZXRiYWxsIHRyYWluaW5nIGJ1c2luZXNzLCB3YXRjaGVzIGZpbG0g
d2l0aCB0aGUgQ2F2cywgZXNwZWNpYWxseSBJcnZpbmcuPC9wPjxwPiYjODIyMDtIZSBsb29rcyBh
dCBhbGwgb2YgS3kmIzgyMTc7cyBtaW51dGVzLCYjODIyMTsgRHJldyBzYWlkIG9mIEhhbmR5LiAm
IzgyMjA7S3kgaGFzIGdyZWF0IG5hdHVyYWwgYmFza2V0YmFsbCBpbnN0aW5jdHMuIFdoYXQgUGhp
bCB0cmllcyB0byBkbyB3aXRoIGhpbSBpcyBnbyBvdmVyIGRpZmZlcmVudCBzaXR1YXRpb25zIGR1
cmluZyB0aGUgZ2FtZSwgZ29vZCBvciBiYWQgYW5kIGp1c3QgdHJ5IHRvIGVkdWNhdGUgaGltLiA8
L3A+PHA+JiM4MjIwO0hlJiM4MjE3O3MgdmVyeSwgdmVyeSByZWNlcHRpdmUgdG8gUGhpbCBhbmQg
dGhleSYjODIxNzt2ZSBnb3QgYSBnb29kIHJlbGF0aW9uc2hpcC4gVGhlIGJvdHRvbSBsaW5lIGlz
IHdlIGRvIGFueXRoaW5nIGFuZCBldmVyeXRoaW5nIHRvIHRyeSB0byBnZXQgaGltIGJldHRlci4m
IzgyMjE7PC9wPjxwPkRyZXcgc2FpZCBpdCYjODIxNztzIG5vdCBhIGNhc2Ugb2YgSGFuZHkgdHJ5
aW5nIHRvIHRlYWNoIElydmluZyBhbGwgdGhlIHBsYXllcnMmIzgyMTc7IHJlc3BvbnNpYmlsaXRp
ZXMsIGxpa2UgYSBxdWFydGVyYmFjayBpbiBmb290YmFsbC48L3A+PHA+JiM4MjIwO01vcmUgaW1w
b3J0YW50IGlzIEt5JiM4MjE3O3MgcmVzcG9uc2liaWxpdHksIG5vdCBqdXN0IG9uIHRoZSBvZmZl
bnNpdmUgZW5kLCBidXQgdGhlIGRlZmVuc2l2ZSBlbmQgYXMgd2VsbCwmIzgyMjE7IERyZXcgc2Fp
ZC4gJiM4MjIwO1RoZXkgZ28gb3ZlciBldmVyeXRoaW5nLiBJdCYjODIxNztzIGEgbGVhcm5pbmcs
IHRlYWNoaW5nIHRvb2wgdGhhdCBJIHRoaW5rIGhhcyByZWFsbHkgaGVscGVkIEt5IGJsb3Nzb20g
aW50byB0aGUgcGxheWVyIGhlIGlzIHRvZGF5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+V2hlbiBhc2tlZCBNb25k
YXkgd2hlcmUgaGUgdGhpbmtzIGhlJiM4MjE3O3MgbW9zdCBpbXByb3ZlZCwgSXJ2aW5nIHNhaWQg
aGlzIGRhaWx5IGxlYWRlcnNoaXAuPC9wPjxwPiYjODIyMDtBcyBhIHlvdW5nIHBsYXllciB5b3Ug
d2FudCB0byBjb21lIGluLCBzb21lIGRheXMgYXJlIGdvaW5nIHRvIGJlIGEgbGl0dGxlIGJpdCBn
bG9vbXkgYW5kIHNvbWUgZGF5cyBhcmUgZ29pbmcgdG8gYmUgcmVhbGx5IGV4Y2l0aW5nLCYjODIy
MTsgSXJ2aW5nIHNhaWQuICYjODIyMDtCdXQgYXMgb25lIG9mIHRoZSBsZWFkZXJzIG9mIHRoZSB0
ZWFtLCB5b3UgaGF2ZSB0byBzdGF5IHRoZSBjb3Vyc2Ugbm8gbWF0dGVyIGhvdyBkaW0gaXQmIzgy
MTc7cyBsb29raW5nLCB5b3UganVzdCBnb3R0YSBzdGF5IGV2ZW4ga2VlbGVkLiBJIGRlZmluaXRl
bHkgZ2FybmVyZWQgdGhhdCBmcm9tIGEgbG90IG9mIHRoZSBwbGF5ZXJzIHRoYXQgSSYjODIxNzt2
ZSBzZWVuIGluIHRoZSBwYXN0IGFuZCBhIGxvdCBvZiB0aGUgZ3V5cyBJJiM4MjE3O3ZlIGJlZW4g
YXJvdW5kIG5vdy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPklydmluZyBkaWRuJiM4MjE3O3QgY3JlZGl0IEhhbmR5
IGZvciB0aGF0LCBidXQgTHVlIGFuZCBEcmV3IGFyZSBpbXByZXNzZWQgYnkgSXJ2aW5nJiM4MjE3
O3MgcHJvZ3Jlc3MsIG5vdCB0byBtZW50aW9uIHRoZSB0YWxlbnRzIHRoYXQgbWFrZSBoaW0gb25l
IG9mIHRoZSBiZXN0IGlzb2xhdGlvbiBzY29yZXJzIGluIHRvZGF5JiM4MjE3O3MgZ2FtZS48L3A+
PHA+JiM4MjIwO0kmIzgyMTc7dmUgbmV2ZXIgY29hY2hlZCBvciBwbGF5ZWQgd2l0aCBhIGd1eSB3
aG9zZSBsZWZ0IGhhbmQgaXMgc28gZ29vZC4gSGUmIzgyMTc7cyBhIHBoZW5vbWVuYWwgZmluaXNo
ZXIsJiM4MjIxOyBEcmV3IHNhaWQuICYjODIyMDtIZSYjODIxNztzIGEgZ3V5IHdoZW4gdGhlIGJh
bGwgaXMgaW4gaGlzIGhhbmQsIHdlIHRydXN0LiBXaGVuIGhlIGdvZXMsIHdlIGdvLiYjODIyMTs8
L3A+PHA+RHJldyBrbm93cyB0aGUgV2FycmlvcnMgd2lsbCBwcm92aWRlIGEgY2hhbGxlbmdlIGZv
ciBJcnZpbmcsIGFsb25nIHdpdGggdGhlIHJlc3Qgb2YgdGhlIENhdnMuIEJ1dCBEcmV3IHdhc24m
IzgyMTc7dCBzdXJwcmlzZWQgdGhhdCBJcnZpbmcgdG9vayAmIzgyMjA7VGhlIFNob3QmIzgyMjE7
IG92ZXIgU3RlcGhlbiBDdXJyeSBpbiB0aGUgZmluYWwgbWludXRlIG9mIEdhbWUgNyB0aGF0IHR1
cm5lZCBvdXQgdG8gYmUgdGhlIGNoYW1waW9uc2hpcC13aW5uZXIgbGFzdCBKdW5lLjwvcD48cD4m
IzgyMjA7VGhhdCBkaWRuJiM4MjE3O3Qgc3VycHJpc2UgbWUgYXQgYWxsLiBLeXJpZSBpcyBhIHZl
cnkgY29uZmlkZW50IGtpZCwmIzgyMjE7IERyZXcgc2FpZC4gJiM4MjIwO0hlIGZlZWxzIGhlIGNh
biBzY29yZSBvbiBhbnlib2R5LiBXZSBmZWVsIGhlIGNhbiBzY29yZSBvbiBhbnlib2R5LCBoZSBo
YXMgc2hvd24gdGhhdC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk1hcmxhIFJpZGVub3VyIGNhbiBiZSByZWFjaGVk
IGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzptcmlkZW5vdXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm1yaWRl
bm91ckB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFJlYWQgdGhlIENhdnMgYmxvZyBhdCA8YSBo
cmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2NhdnMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cub2hpby5j
b20vY2F2czwvYT4uIEZvbGxvdyBoZXIgb24gVHdpdHRlciBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3
LnR3aXR0ZXIuY29tL01SaWRlbm91ckFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNv
bS9NUmlkZW5vdXJBQko8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.