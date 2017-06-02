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Cavaliers report: Assistant coach says Kyrie Irving has grown more this season than during 2016 championship run

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: June 2, 2017 - 12:36 PM
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Cleveland Cavaliers guard Kyrie Irving (2) drives against Golden State Warriors guard Klay Thompson (11) during the first half of Game 1 of basketball's NBA Finals in Oakland, Calif., Thursday. (AP Photo/Marcio Jose Sanchez)


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