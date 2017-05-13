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Cavaliers report: Coach Tyronn Lue adamant Cavs won’t scrimmage during layoff after center Edy Tavares fractures hand

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: May 13, 2017 - 04:10 PM

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