Cavaliers report: Coach Tyronn Lue adamant Cavs won’t scrimmage during layoff after center Edy Tavares fractures hand

PHA+QWx0aG91Z2ggaGUgc2FpZCBoaXMgcGxheWVycyByZW1haW4gbG9ja2VkIGluIGFuZCBhcmUg
d29ya2luZyBsaWtlIGNvbnN1bW1hdGUgcHJvZmVzc2lvbmFscywgY29hY2ggVHlyb25uIEx1ZSBr
bm93cyB0aGUgQ2F2YWxpZXJzIGFyZSBhbnRzeSB3aXRoIGEgbmluZS1kYXkgbGF5b2ZmIGJlZm9y
ZSB0aGUgc3RhcnQgb2YgdGhlIEVhc3Rlcm4gQ29uZmVyZW5jZSBmaW5hbHMgb24gV2VkbmVzZGF5
LjwvcD48cD5JdCBpcyB0aGUgbG9uZ2VzdCBicmVhayBiZXR3ZWVuIHNlcmllcyBvZiBMZUJyb24g
SmFtZXMmIzgyMTc7IENhdnMgY2FyZWVyLjwvcD48cD5Gb3JjZWQgdG8gYXdhaXQgdGhlIHdpbm5l
ciBvZiB0aGUgQm9zdG9uIENlbHRpY3MtV2FzaGluZ3RvbiBXaXphcmRzIHNlbWlmaW5hbCBzZXJp
ZXMsIHdoaWNoIGNvbmNsdWRlcyB3aXRoIE1vbmRheSYjODIxNztzIEdhbWUgNyBpbiBCb3N0b24s
IEx1ZSBzYWlkIGhlJiM4MjE3O3MgdHJ5aW5nIHNvbWUgbmV3IHRoaW5ncyB0byBrZWVwIHRoZSBD
YXZzIHNoYXJwLiBTY3JpbW1hZ2luZyB3aWxsIG5vdCBiZSBvbmUgb2YgdGhlbSwgaGUgc2FpZCBT
YXR1cmRheS48L3A+PHA+SWYgTHVlIGhhZCBnaXZlbiB0aGF0IG5vdGlvbiBhIGZsZWV0aW5nIHRo
b3VnaHQsIGl0IHdhcyBxdWlja2x5IHNudWZmZWQgVGh1cnNkYXkgd2hlbiBjZW50ZXIgRWR5IFRh
dmFyZXMgc3VmZmVyZWQgYSBmcmFjdHVyZSBpbiBoaXMgcmlnaHQgaGFuZCBkdXJpbmcgYSBwaWNr
dXAgZ2FtZSBiZWZvcmUgcHJhY3RpY2UgYXQgQ2xldmVsYW5kIENsaW5pYyBDb3VydHMuIFN1Y2gg
c2Vzc2lvbnMgYXJlIGNvbW1vbiBhbW9uZyB0aGUgcGxheWVycyB3aG8gcmFyZWx5IHNlZSBnYW1l
IGFjdGlvbi48L3A+PHA+T3V0IGluZGVmaW5pdGVseSwgVGF2YXJlcyBpcyB0aGUgQ2F2cyYjODIx
NzsgdGhpcmQgYmlnIG1hbiB0byBzdWZmZXIgYSBzZXJpb3VzIGluanVyeS4gQ2hyaXMgJiM4MjIw
O0JpcmRtYW4mIzgyMjE7IEFuZGVyc2VuIHRvcmUgdGhlIGFudGVyaW9yIGNydWNpYXRlIGxpZ2Ft
ZW50IGluIGhpcyByaWdodCBrbmVlIGluIGEgRGVjLiAxNiBwcmFjdGljZSBhbmQgQW5kcmV3IEJv
Z3V0IGZyYWN0dXJlZCBoaXMgbGVmdCB0aWJpYSA1OCBzZWNvbmRzIGludG8gaGlzIENhdnMmIzgy
MTc7IGRlYnV0IG9uIE1hcmNoIDYuPC9wPjxwPlRhdmFyZXMsIDctZm9vdC0zLCB3YXMgc2lnbmVk
IGZyb20gUmFwdG9ycyA5MDUsIFRvcm9udG8mIzgyMTc7cyBELUxlYWd1ZSB0ZWFtLCBvbiBBcHJp
bCAxMi4gSGUgd2FzIG5hbWVkIHRoZSBOQkEgRGV2ZWxvcG1lbnRhbCBMZWFndWUmIzgyMTc7cyBk
ZWZlbnNpdmUgcGxheWVyIG9mIHRoZSB5ZWFyIGFmdGVyIGF2ZXJhZ2luZyAxMC42IHBvaW50cywg
Ny43IHJlYm91bmRzIGFuZCBhIGxlYWd1ZS1iZXN0IDIuNyBibG9ja3MgaW4gNDggZ2FtZXMuPC9w
PjxwPldoaWxlIFRhdmFyZXMgaGFkIGJlZW4gaW5hY3RpdmUgaW4gdGhlIHBvc3RzZWFzb24sIEt5
cmllIElydmluZyB1bmRlcnN0b29kIHdoeSBMdWUgd29uJiM4MjE3O3QgYWxsb3cgdGhlIENhdnMg
dG8gc2NyaW1tYWdlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7QWJzb2x1dGVseSBJIHdpc2ggaGUgd291bGQsIGJ1
dCBhdCB0aGUgc2FtZSB0aW1lIEkgdW5kZXJzdGFuZCBob3cgaW1wb3J0YW50IGl0IGlzLiBBbiBp
bmNpZGVudCBoYXBwZW5lZCBpbiBwcmFjdGljZSB3aGVyZSBzb21lYm9keSBnb3QgaGl0IGluIHRo
ZSBoYW5kIGFuZCBpdCBqdXN0IHdhc24mIzgyMTc7dCBnb29kLCYjODIyMTsgSXJ2aW5nIHNhaWQg
b2YgVGF2YXJlcyBhZnRlciBwcmFjdGljZSBTYXR1cmRheSBhdCBDbGV2ZWxhbmQgQ2xpbmljIENv
dXJ0cy4gJiM4MjIwO0kgd2FzIGFib3V0IHRvIGNvbWUgb3V0IGFuZCBwbGF5IGZpdmUtb24tZml2
ZSBhbmQgdGhlIGluY2lkZW50IGhhcHBlbmVkIHRocmVlIHNlY29uZHMgbGF0ZXIgYXMgVC1MdWUg
Y29tZXMgb3V0IG9mIHRoZSBkb29yLiBOYXcsIEkmIzgyMTc7bSBub3QgZm9yIHNjcmltbWFnaW5n
IHJpZ2h0IG5vdyB1bnRpbCB0aGUgZ2FtZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkx1ZSBzYWlkIGhlIGNhbiB0
ZWxsIHRoZSBDYXZzIGFyZSAmIzgyMjA7aXRjaGluZyB0byBwbGF5LCYjODIyMTsgZXZlbiB3aGVu
IHRoZXkgZ28gdGhyb3VnaCB3YWxrdGhyb3VnaHMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtZb3UgZ290dGEgc2hv
dyB0aGVtIG5ldyB0aGluZ3MuIEkmIzgyMTc7dmUgZ290IHRvIHRyaWNrIHRoZW0gYXQgdGltZXMs
IGJ1dCB0aGV5JiM4MjE3O3ZlIGJlZW4gcHJldHR5IGxvY2tlZCBpbiwmIzgyMjE7IEx1ZSBzYWlk
LjwvcD48cD5Bc2tlZCBob3cgaGUgdHJpY2tzIHRoZW0sIEx1ZSBzYWlkLCAmIzgyMjA7SSBkb24m
IzgyMTc7dCByZWFsbHkgdHJpY2ssIGJ1dCB5b3Uga25vdyBqdXN0IGtlZXAgdGhlbSBlbmdhZ2Vk
LiBUb2RheSB3YXMgYSBnb29kIGRheSBmb3IgaXQgJiM4MjEyOyB3ZSBkaWQgc29tZSBkaWZmZXJl
bnQgdGhpbmdzIHRvZGF5IGFuZCBpdCByZWFsbHkgc3BhcmtlZCB0aGVpciBhdHRlbnRpb24gYW5k
IGdhdmUgdGhlbSBhIGxpdHRsZSBzb21ldGhpbmcgZGlmZmVyZW50IHRoYW4gd2UgdXN1YWxseSBk
byBiYXNrZXRiYWxsLXdpc2UuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Bc2tlZCBmb3IgYW4gZXhhbXBsZSwgSXJ2
aW5nIHNhaWQsICYjODIyMDtKdXN0IHNvbWUgZGVmZW5zaXZlIHN0dWZmLiBUZXN0aW5nIHVzIGFu
ZCB0aGluZ3Mgd2UgY291bGQgcHJlcGFyZSBmb3IgdGhhdCBjb3VsZCBoZWxwIHVzIGluIGFueSBz
ZXJpZXMgW2FnYWluc3RdIGFueSB0ZWFtLiBKdXN0IGEgZmV3IHBsYXlzIHRvIHNlZSBpZiB3ZSYj
ODIxNztyZSB3YXRjaGluZyB0aGUgZ2FtZXMgYW5kIHBsYXlzIHRoYXQgd2UgYXJlIHJ1bm5pbmcu
IFRoZXJlIGFyZSByZWd1bGFyIHBsYXlzIGJldHdlZW4gQm9zdG9uIGFuZCBXYXNoaW5ndG9uLCBq
dXN0IHNlZWluZyBob3cgd2UgcmVhY3QuJiM4MjIxOzwvcD48cD5JcnZpbmcgY2FuIHRlbGwgaG93
IGFueGlvdXMgaGlzIHRlYW1tYXRlcyBhcmUgZ2V0dGluZy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1doZW4gd2Ug
c2F5IHdlJiM4MjE3O3JlIGdvaW5nIGFib3V0IDUwIHBlcmNlbnQsIHNvbWUgZ3V5cyBhcmUgZ29p
bmcgNzUgYW5kIDgwIGFuZCBzb21lIGd1eXMgYXJlIGdvaW5nIDI1IGFuZCAyMCwmIzgyMjE7IGhl
IHNhaWQuICYjODIyMDtXaGVuIHlvdSBoYXZlIGEgbWl4IGxpa2UgdGhhdCBhbmQgd2UmIzgyMTc7
cmUgbm90IG5lY2Vzc2FyaWx5IHNob290aW5nIHRoZSBiYWxsLCB3ZSYjODIxNztyZSBqdXN0IHJ1
bm5pbmcgdGhyb3VnaCBwbGF5cywgc29tZSBndXlzIGdldCBhIGxpdHRsZSBiaXQgYW50c3kgYW5k
IG1hZCBhbmQgdGhleSB3YW50IHRvIGdvIHRvIHRoZSBiYXNrZXQgYW5kIGZpbmlzaCBwbGF5cy4g
PC9wPjxwPiYjODIyMDtKdXN0IGdldCBldmVyeXRoaW5nIGZpcmluZyBhZ2FpbiBiZWNhdXNlIHlv
dSBtaXNzIHRoZSBjb250YWN0LCB5b3UgbWlzcyBnZXR0aW5nIGhpdCBhbmQgYmVpbmcgYWJsZSB0
byBiZSB0aGVyZSBmb3IgeW91ciB0ZWFtbWF0ZSBhbmQgZ2V0IGh5cGVkIGFuZCBnbyBpbiB0cmFu
c2l0aW9uLiBKdXN0IHRoZSBsaXR0bGUgbnVhbmNlcyB0aGF0IG1ha2UgdGhpcyBnYW1lIHNvIGJl
YXV0aWZ1bCBhbmQgY29tcGV0aXRpdmUgYW5kIHlvdSBsb3ZlIGl0LiBXaGVuIHlvdSYjODIxNzty
ZSBub3QgcGxheWluZyBpdCwgeW91IHRyeSB0byBkbyBhbnl0aGluZyB0byBrZWVwIHlvdSBzaGFy
cC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk1hcmxhIFJpZGVub3VyIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9
Im1haWx0bzptcmlkZW5vdXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm1yaWRlbm91ckB0aGViZWFj
b25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFJlYWQgaGVyIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5v
aGlvLmNvbS9tYXJsYSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9tYXJsYTwvYT4uIEZv
bGxvdyBoZXIgb24gVHdpdHRlciBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL01S
aWRlbm91ckFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9NUmlkZW5vdXJBQko8
L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.