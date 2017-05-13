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Cavaliers report: Coach Tyronn Lue adamant Cavs won’t scrimmage during layoff after center Edy Tavares fractures hand

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: May 13, 2017 - 04:10 PM
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Toronto Raptors' Delon Wright (55) drives to the basket against Cleveland Cavaliers' Edy Tavares (40) in the second half of a game, April 12 in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)


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