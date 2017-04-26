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NBA playoffs: Cavaliers

Cavaliers report: Coach Tyronn Lue to host watch party for Raptors-Bucks Game 6, but NFL Draft not included in festivities

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: April 26, 2017 - 05:33 PM | Updated: April 27, 2017 - 02:35 PM
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Cleveland Cavaliers coach Tyronn Lue yells during the first half in Game 3 of the team's first-round playoff series against the Indiana Pacers, April 20 in Indianapolis. (AP Photo/Michael Conroy)


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