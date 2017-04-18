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NBA Playoffs: Game 3 | Cavaliers at Pacers

Cavaliers report: Iman Shumpert finds redemption — maybe — with brilliant defensive effort against Paul George

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: April 18, 2017 - 06:52 PM | Updated: April 19, 2017 - 08:10 AM
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Cleveland Cavaliers guard Iman Shumpert cheers after making a three against the Indiana Pacers during the third quarter in Game 2 of a first-round playoff series, Monday in Cleveland. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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