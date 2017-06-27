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Cavaliers report: Path to Cleveland has roadblocks for Carmelo Anthony, Dwyane Wade

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: June 27, 2017 - 08:27 PM | Updated: June 28, 2017 - 05:20 PM
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New York Knicks forward Carmelo Anthony (7) reacts after hitting a 3-point shot against the Washington Wizards during the first quarter of a game, April 6, in New York. (AP Photo/Julie Jacobson)


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