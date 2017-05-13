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Cavaliers’ Richard Jefferson glad he can help teammate Channing Frye cope with deaths of his parents

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports writer

Published: May 13, 2017 - 12:33 PM
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Cleveland Cavaliers' LeBron James (23) and Richard Jefferson (24) celebrate after James makes a basket in the second half in Game 1 of a first-round NBA playoff series against the Indiana Pacers, April 15 in Cleveland. The Cavaliers won 109-108. (AP Photo/Tony Dejak)


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