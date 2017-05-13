All CATEGORIES
☰ Menu

Cavaliers

Cavaliers’ Richard Jefferson glad he can help teammate Channing Frye cope with deaths of his parents

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports writer

Published: May 13, 2017 - 12:33 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers' LeBron James (23) and Richard Jefferson (24) celebrate after James makes a basket in the second half in Game 1 of a first-round NBA playoff series against the Indiana Pacers, April 15 in Cleveland. The Cavaliers won 109-108. (AP Photo/Tony Dejak)


MORE IN SPORTS

goodyear16cut_01 - HAND OUT
Goodyear logo to adorn Cavs uniforms starting next season - 2:02 PM

The Goodyear Tire and Rubber Co. and the Cleveland Cavaliers are entering a deal to add the Akron company’s iconic wingfoot logo to the NBA team’s uniforms starting in the 2017-2018 season.

cavs14cut_01
Potty training: Some of the Cavaliers’ trademark handshakes born on the throne
tribe15_11
Indians 8, Twins 3: Terry Francona shuffles lineup, Jason Kipnis responds with two home runs in victory
nba15_07
NBA: Warriors rally from 25-point deficit for 113-111 win after Spurs lose Leonard
Browns rookie quarterback DeShone Kizer says Hue Jackson has taken hard coaching to another level: ‘He expects greatness’
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next