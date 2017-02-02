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Cavaliers

Cavaliers showing signs of progress on defense

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: February 2, 2017 - 08:57 PM
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Brooklyn Nets' Bojan Bogdanovic (44) passes the ball past Cleveland Cavaliers' Tristan Thompson (13) during the first half of a game Jan. 27, in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)


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