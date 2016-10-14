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Cavaliers sign free agent guard J.R. Smith to four-year deal

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: October 14, 2016 - 09:20 PM
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Cleveland Cavaliers' J.R. Smith heads back up court after hitting a three point shot against the Milwaukee Bucks in the first quarter of their game at Quicken Loan Arena on Nov. 19, 2015. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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