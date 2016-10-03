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Cavaliers star LeBron James is ‘All In’ with Hillary Clinton for president

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: October 3, 2016 - 06:44 PM
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LeBron James and his mother Gloria James (right) pose with children participating in the LeBron James Family Foundation's Wheels for Education "Time to Promise" School Year event, Aug. 19, 2012 at Canal Park during an Akron Aeros game. James is backing Clinton for president. James believes Clinton can do more to help at-risk kids like he once was, saying she's the only candidate who "truly understands the struggles of an Akron child born into poverty." (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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