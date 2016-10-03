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Cavaliers star LeBron James is ‘All In’ with Hillary Clinton for president

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: October 3, 2016 - 06:44 PM
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Miami Heat's LeBron James greets a young fan while on the way to an interview at his foundation's second annual "I Promise Family Reunion," Aug 10, 2013 in Akron. James is backing Clinton for president. James believes Clinton can do more to help at-risk kids like he once was, saying she's the only candidate who "truly understands the struggles of an Akron child born into poverty." (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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