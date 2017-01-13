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Cavaliers still trying to add another point guard to roster

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: January 13, 2017 - 08:20 PM | Updated: January 14, 2017 - 09:57 AM
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Cleveland Cavaliers' LeBron James (23) grabs a rebound against the Detroit Pistons in the third quarter Monday in Cleveland. James notched a triple-double with 21 points, 10 rebounds and 11 assists in a 109-97 win over the Pistons. (AP Photo/Mark Duncan)


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