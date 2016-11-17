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Cavaliers still trying to figure out how to win when LeBron is not in the lineup

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: November 17, 2016 - 03:39 PM | Updated: November 18, 2016 - 08:30 AM
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Cleveland Cavaliers' LeBron James on the court during a game against the Indiana Pacers in Indianapolis, Wednesday, Nov. 16, 2016. The Pacers won 103-93. (AP Photo/Michael Conroy)


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