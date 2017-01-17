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Cavaliers’ struggles with ball movement, turnovers becoming a growing concern

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: January 17, 2017 - 09:33 PM
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Cleveland Cavaliers LeBron James (23) reacts after being fouled by Golden State Warriors Draymond Green (23) in the second quarter on Monday at Oracle Arena in Oakland. (Jane Tyska/Bay Area News Group/TNS)


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Cavaliers’ struggles with ball movement, turnovers becoming a growing concern - 9:33 PM

The longer this goes, the more difficult it is becoming to ignore. The Cavaliers did not play particularly well in any game on their recently-concluded West Coast trip in large part because they aren’t moving the ball and they’re turning it over far too frequently.

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