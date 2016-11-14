All CATEGORIES
☰ Menu

Cavaliers

Cavaliers take aim at Warriors’ record for 3-pointers set last season

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: November 14, 2016 - 07:38 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers head coach Tyronn Lue directs his team against the Charlotte Hornets during the second half of a Sunday in Cleveland. The Cavaliers won 100-93. (AP Photo/Ron Schwane)


MORE IN SPORTS

zsoc15cut_01 Michael Chritton - Akron Beacon Journal
UA men’s soccer: Zips will host Villanova in first round of NCAA Tournament

University of Akron men’s soccer senior co-captains Brad Ruhaak and Adam Najem know what time of the season it is.

cavs15_01
Cavaliers take aim at Warriors’ record for 3-pointers set last season
browns15_01
Browns exec Sashi Brown confident new regime will be spared despite losing, get chance to carry out plan it’s still optimistic about
parade15
Browns fan is organizing a parade should the Cleveland Browns go 0-16
marla15_03
Marla Ridenour: Sashi Brown’s refusal to admit quarterback mistakes in 2016 draft doesn’t bode well for Browns’ future
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next