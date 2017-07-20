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Cavaliers talking contract with Derrick Rose

By Tom Withers
Associated Press

Published: July 20, 2017 - 01:44 PM | Updated: July 20, 2017 - 03:31 PM
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FILE - In this March 5, 2017, file photo, New York Knicks guard Derrick Rose (25) goes for a layup and knocks Golden State Warriors guard Stephen Curry to the floor as Warriors forward Andre Iguodala (9) reacts in the second half of an NBA basketball game at Madison Square Garden in New York. A person familiar with the negotiations says the Cleveland Cavaliers are discussing a contract with former NBA MVP Derrick Rose. The team is discussing a one-year deal with Rose, said the person who spoke Thursday, July 20, 2017, to the Associated Press on condition of anonymity because of the sensitive nature of the talks. (AP Photo/Kathy Willens, File)


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