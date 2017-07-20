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Cavaliers talking contract with Derrick Rose

By Tom Withers
Associated Press

Published: July 20, 2017 - 01:44 PM | Updated: July 21, 2017 - 07:38 AM
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New York Knicks' Derrick Rose stands on the court during a free throw attempt in the first half of a game March 25 against the San Antonio Spurs, in San Antonio. A person familiar with the negotiations says the Cleveland Cavaliers are discussing a contract with former NBA MVP Derrick Rose. The team is discussing a one-year deal with Rose, said the person who spoke Thursday to the Associated Press on condition of anonymity because of the sensitive nature of the talks. (AP Photo/Darren Abate)


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