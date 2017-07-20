All CATEGORIES
☰ Menu

Cavaliers

Cavaliers talking contract with Derrick Rose

By Tom Withers
Associated Press

Published: July 20, 2017 - 01:44 PM | Updated: July 21, 2017 - 07:38 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

New York Knicks' Derrick Rose stands on the court during a free throw attempt in the first half of a game March 25 against the San Antonio Spurs, in San Antonio. A person familiar with the negotiations says the Cleveland Cavaliers are discussing a contract with former NBA MVP Derrick Rose. The team is discussing a one-year deal with Rose, said the person who spoke Thursday to the Associated Press on condition of anonymity because of the sensitive nature of the talks. (AP Photo/Darren Abate)


MORE IN SPORTS

Nate Ulrich’s Browns analysis: Coach Hue Jackson faces serious temptation to start rookie quarterback DeShone Kizer right away

No Browns player’s stock had risen as rapidly or dramatically by the time the team broke mandatory minicamp June 15 than rookie quarterback DeShone Kizer’s.

tribe23cut_10
Indians 2, Blue Jays 1 (10 innings): Francisco Lindor hits game-winning homer in 10th after dominant return for Danny Salazar
browns23cut_2
How Browns tight end David Njoku transformed into NFL rookie with thrilling potential
panther24cut_3
New Norton panther statue inspired by fallen football player
british23cut_01
British Open: Seeking third leg of career Grand Slam, Jordan Spieth leads by 3 shots heading to final round
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next