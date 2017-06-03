All CATEGORIES
☰ Menu

Cavaliers’ Tristan Thompson knows ‘past the thermostat’ level required in NBA Finals Game 2 vs. Warriors

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: June 3, 2017 - 09:04 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers center Tristan Thompson (right) shoots against Golden State Warriors center Zaza Pachulia during the second half of Game 1 of basketball's NBA Finals in Oakland, Calif., Thursday. (AP Photo/Marcio Jose Sanchez)


MORE IN SPORTS

cavs05web Ben Margot - AP
Warriors 132, Cavaliers 113: Cavs clean up their act, but Warriors have too much firepower, take 2-0 series lead - 10:50 PM

OAKLAND, Calif.: To correct the Cavaliers’ landslide of mistakes in a disappointing opening to the NBA Finals, LeBron James summoned all his physical gifts Sunday night.

tribe05cut_01
Indians 8, Royals 0: Indians pound Royals to avoid 3-game series sweep - 7:53 PM
talmadge04_01
High school baseball / Tallmadge 4, Dayton Chaminade Julienne 0: Blue Devils use ‘small ball’ to win Division II state championship
dyer01cut_01
Bob Dyer: He helps the Cavs find their footing
Smile, Cavs and Indians fans, you’re on the scoreboard, and you don’t have to take a picture to capture the moment - 10:26 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next