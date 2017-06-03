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Cavaliers’ Tristan Thompson knows ‘past the thermostat’ level required in NBA Finals Game 2 vs. Warriors

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: June 3, 2017 - 09:04 PM
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Cleveland Cavaliers center Tristan Thompson (right) shoots against Golden State Warriors center Zaza Pachulia during the second half of Game 1 of basketball's NBA Finals in Oakland, Calif., Thursday. (AP Photo/Marcio Jose Sanchez)


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