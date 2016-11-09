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Cavaliers try to process Donald Trump’s victory on eve of White House visit

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: November 9, 2016 - 02:45 PM
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Cleveland Cavaliers star LeBron James speaks as Democratic presidential candidate Hillary Clinton listens during a campaign stop at Cleveland Public Hall in Cleveland, Sunday. (AP Photo/Phil Long)

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