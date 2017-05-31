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Cavaliers vs. Warriors: Roster and statistics

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: May 31, 2017 - 10:59 PM | Updated: June 1, 2017 - 10:20 AM
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Stephen Curry had just sank a 19-footer — accounting for two of his 14 points in the quarter — and the Cavs coach was trying to push pause on a game that was spiraling fast on his squad.

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