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Cavaliers-Warriors developing into a rivalry reminiscent of Lakers-Celtics

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: December 24, 2016 - 03:51 PM

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