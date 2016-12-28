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Cavaliers, Warriors not fans of NBA’s ‘Last 2 Minutes’ report

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: December 28, 2016 - 08:20 PM | Updated: December 29, 2016 - 07:46 AM
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Golden State Warriors' Kevin Durant drives to the basket against Cleveland Cavaliers' Richard Jefferson (right) in the second half Sunday, in Cleveland. The Cavaliers won 109-108. (AP Photo/Tony Dejak)


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