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Cavaliers working to regain defensive edge

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: December 4, 2016 - 05:35 PM
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Cleveland Cavaliers' Tyronn Lue in action during an NBA basketball game against the Philadelphia 76ers, Sunday, Nov. 27, 2016, in Philadelphia. (AP Photo/Matt Slocum)


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