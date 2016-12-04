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Cavaliers working to regain defensive edge

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: December 4, 2016 - 05:35 PM | Updated: December 5, 2016 - 08:25 AM
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Cleveland Cavaliers' Tyronn Lue in action during an NBA basketball game against the Philadelphia 76ers, Sunday, Nov. 27, 2016, in Philadelphia. (AP Photo/Matt Slocum)

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