Cavaliers working to regain defensive edge

PHA+VE9ST05UTzogVGhlIGZpcnN0IHN0ZXAgaW4gcHV0dGluZyB0aGUgd2hlZWxzIGJhY2sgb24g
dGhlIENhdmFsaWVycyYjODIxNzsgZGVmZW5zZSBvY2N1cnJlZCBTdW5kYXkgbW9ybmluZyB3aXRo
IGEgcHJvZHVjdGl2ZSBmaWxtIHNlc3Npb24sIGZvbGxvd2VkIGJ5IGEgcGh5c2ljYWwgcHJhY3Rp
Y2UgdGhhdCB3YXMgY2hhcmFjdGVyaXplZCBhcyBtdWNoIG5lZWRlZC48L3A+PHA+VGhpcyB0ZWFt
IGhhc24mIzgyMTc7dCBiZWVuIHRoZSBzYW1lIHNpbmNlIGEgc2NoZWR1bGluZyBxdWlyayBsZWZ0
IGl0IHdpdGggZml2ZSBkYXlzIG9mZiBwcmlvciB0byBUaGFua3NnaXZpbmcgYW5kIG5vdyB0aGV5
JiM4MjE3O3JlIHdvcmtpbmcgdG8gZ2V0IGJhY2sgdG8gd2hlcmUgdGhleSB3ZXJlLiBUaGV5IGdl
dCBhbm90aGVyIGNoYW5jZSBNb25kYXkgYWdhaW5zdCB0aGUgVG9yb250byBSYXB0b3JzLCB3aG8g
ZW50ZXIgdGhlIGdhbWUganVzdCBwZXJjZW50YWdlIHBvaW50cyBiZWhpbmQgdGhlIENhdnMgZm9y
IHRoZSB0b3Agc3BvdCBpbiB0aGUgRWFzdC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlJiM4MjE3O3JlIG5vdCBw
bGF5aW5nIGhhcmQgZW5vdWdoLCYjODIyMTsgTGVCcm9uIEphbWVzIHNhaWQgU3VuZGF5LiAmIzgy
MjA7V2UmIzgyMTc7cmUgbm90IGRvaW5nIHRoZSB0aGluZ3MgdGhhdCBuZWVkIHRvIGJlIGRvbmUg
dG8gd2luIGFuZCBpdCYjODIxNztzIG9idmlvdXNseSBtb3JlIFttYWduaWZpZWRdIGluIGEgbG9z
cy4gWW91IHNlZSBpdCBtb3JlIG9mdGVuIHdoZW4geW91IGxvc2UuIEl0IHdhcyBwcm9iYWJseSBo
YXBwZW5pbmcgd2hpbGUgd2Ugd2VyZSB3aW5uaW5nIGFzIHdlbGwuIFdlIGp1c3QgaGF2ZSB0byBj
bGVhbiBzb21lIHRoaW5ncyB1cCBhbmQgSSB0aGluayB0b2RheSB3ZSBkaWQgdGhhdC4mIzgyMjE7
PC9wPjxwPkJvdGggSmFtZXMgYW5kIGNvYWNoIFR5cm9ubiBMdWUgcG9pbnRlZCB0byB0aGUgZmls
bSBzZXNzaW9uIGFzIGFuIGltcG9ydGFudCB0ZWFjaGluZyBtb21lbnQgYWZ0ZXIgdGhlIENoaWNh
Z28gQnVsbHMgd2hpcHBlZCB0aGUgQ2F2cyBmb3IgNzggcG9pbnRzIGluIHRoZSBwYWludCBpbiBG
cmlkYXkmIzgyMTc7cyBsb3NzLCBnaXZpbmcgTHVlIGhpcyBmaXJzdCB0aHJlZS1nYW1lIGxvc2lu
ZyBzdHJlYWsgYXMgYSBoZWFkIGNvYWNoLiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0IHdhcyBnb29kIGZvciB0
aGVtIHRvIHNlZSBpdCBbb24gZmlsbV0sJiM4MjIxOyBMdWUgc2FpZC4gJiM4MjIwO1RoZXkgd2Vy
ZSBwcmV0dHkgZW1iYXJyYXNzZWQgYnkgaXQsIGFuZCB0aGVuIHRvZGF5IHdlIHdlbnQgdG8gd29y
ayBvbiBpdC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBDYXZzIGhlbGQgdGhlIERldHJvaXQgUGlzdG9ucyB0
byBqdXN0IDI2IHBvaW50cyBpbiB0aGUgcGFpbnQgaW4gdGhlaXIgMTA0LTgxIHdpbiBvbiBOb3Yu
IDE4LiBKYW1lcyBjYWxsZWQgdGhhdCBnYW1lICYjODIyMDt0aGUgYmVzdCB3ZSYjODIxNzt2ZSBw
bGF5ZWQgYWxsIHllYXImIzgyMjE7IG9uIGJvdGggc2lkZXMgb2YgdGhlIGJhbGwgYW5kIHRoZSBD
YXZzIHdlbnQgaG9tZSBhbGxvd2luZyBvcHBvbmVudHMgNDAuMyBwb2ludHMgaW4gdGhlIHBhaW50
IHBlciBnYW1lLCBnb29kIGZvciAxMHRoIGluIHRoZSBsZWFndWUuIDwvcD48cD5CdXQgdGhhdCB3
YXMgYWxzbyB0aGUgbGFzdCBnYW1lIGJlZm9yZSBhIHJhcmUgZml2ZS1kYXkgYnJlYWsgaW4gdGhl
IHNjaGVkdWxlLiBUaGUgcGxheWVycyBnb3QgdGhlIHdlZWtlbmQgb2ZmIGFuZCBoYXZlIGJlZW4g
dW5hYmxlIHRvIHJlZGlzY292ZXIgdGhlaXIgcHJldmlvdXMgZm9ybS4gT3Bwb25lbnRzIGFyZSBh
dmVyYWdpbmcgNTEuNyBwb2ludHMgaW4gdGhlIHBhaW50IGFnYWluc3QgdGhlIENhdnMgaW4gdGhl
aXIgbGFzdCBzaXggZ2FtZXMsIHBsdW5naW5nIHRoZW0gdG8gMjl0aCBpbiB0aGUgbGVhZ3VlIGlu
IHRoYXQgdGltZSBhbmQgZHJvcHBpbmcgdGhlaXIgb3ZlcmFsbCByYW5raW5nIGZyb20gMTB0aCB0
byAxOXRoLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UmIzgyMTc7cmUgYW4gb2xkZXIgdGVhbSwgd2UgZG9uJiM4
MjE3O3QgaGF2ZSB0aGUgYmVzdCBvbmUtb24tb25lIGRlZmVuZGVycy4gV2UmIzgyMTc7dmUgZ290
IHRvIGJlIGJldHRlciBhcyBmYXIgYXMgc2NoZW1lLXdpc2UgaGVscGluZyBvdXIgdGVhbW1hdGVz
LCByZWNvdmVyaW5nLCBtYWtpbmcgdGhlIG11bHRpcGxlIGVmZm9ydCwmIzgyMjE7IEx1ZSBzYWlk
LiAmIzgyMjA7SSB3b3VsZG4mIzgyMTc7dCBzYXkgZWZmb3J0LiBLbm93aW5nIHdoYXQgd2UmIzgy
MTc7cmUgZG9pbmcsIGtub3dpbmcgd2hvIG5lZWRzIGhlbHAsIGhlbHBpbmcgeW91ciB0ZWFtbWF0
ZSBvdXQuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7V2hlbiB3ZSB3ZXJlIGluIEJvc3RvbiB3ZSBoYWQgdGhlIHNh
bWUgdGhpbmcgW3dpdGhdIFJheSBBbGxlbi4gV2UgdW5kZXJzdG9vZCBoZSB3YXMgb2xkZXIgYW5k
IGRlZmVuc2l2ZWx5IHdlIGhhZCB0byBjb3ZlciBmb3IgaGltLiBZb3UgaGFkIHRvIGNvdmVyIGZv
ciBbdGhlIG5leHQgbWFuIGNvdmVyaW5nIGZvciBBbGxlbl0uIFdlIGhhZCBraW5kIG9mIGdvdHRl
biBhd2F5IGZyb20gdGhhdCBzbyB0b2RheSB3ZSBzaG93ZWQgdGhlbS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkFz
IGZvciB0aGUgbGVuZ3RoeSBicmVhayBmb2xsb3dpbmcgdGhlIFBpc3RvbnMgd2luLCBKYW1lcyBh
Y2tub3dsZWRnZWQgaGUgZG9lc24mIzgyMTc7dCBsaWtlIGhhdmluZyBzbyBtYW55IGRheXMgb2Zm
IGF0IGFueSBwb2ludCBpbiB0aGUgc2Vhc29uIGFuZCBjb21wYXJlZCBpdCB0byB0aGUgd2VlayBv
ZmYgcGxheWVycyBnZXQgZm9yIHRoZSBBbGwtU3RhciBicmVhay4gQWxsIHRoYXQgdGltZSBhd2F5
IGNlcnRhaW5seSBkaXNydXB0cyByaHl0aG0uIDwvcD48cD5XaGF0IEphbWVzIHdhbnRzIHRvIG1h
a2UgY2xlYXIgbm93IGlzICBpdCYjODIxNztzIHRpbWUgdG8gc3RvcCBsaXZpbmcgb2ZmIGxhc3Qg
c2Vhc29uJiM4MjE3O3MgY2hhbXBpb25zaGlwLiBIZSBkZWNsYXJlZCBhZnRlciB0aGUgbG9zcyB0
byB0aGUgQnVsbHMgdGhhdCB0aGUgQ2F2cyYjODIxNzsgaG9uZXltb29uIHdhcyBvdmVyIGFuZCBy
ZWl0ZXJhdGVkIHRoYXQgU3VuZGF5LiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO0xhc3QgeWVhciBpcyBsYXN0IHll
YXIuIFdlIGhhZCBhbiB1bmJlbGlldmFibGUgYWNjb21wbGlzaG1lbnQsIGJ1dCB0aGF0JiM4MjE3
O3MgaW4gdGhlIHBhc3Qgbm93LCYjODIyMTsgSmFtZXMgc2FpZC4gJiM4MjIwO1lvdSBoYXZlIHRv
IGJlIGFibGUgdG8gbW90aXZhdGUgeW91cnNlbGYuIEZvciBtZSwgSSYjODIxNzt2ZSBiZWVuIGlu
IHRoaXMgcG9zaXRpb24gYmVmb3JlIGNvbWluZyBvZmYgY2hhbXBpb25zaGlwcy4gWW91JiM4MjE3
O3ZlIGdvdCB0byBiZSBhYmxlIHRvIG1vdGl2YXRlIHlvdXJzZWxmIGdvaW5nIGludG8gdGhhdCBm
b2xsb3dpbmcgc2Vhc29uLiYjODIyMTs8L3A+PHA+RHVubGVhdnkgcmV0dXJuczwvcD48cD5NaWtl
IER1bmxlYXZ5IHJldHVybmVkIHRvIHByYWN0aWNlIFN1bmRheSBhbmQgaGFzIGJlZW4gY2xlYXJl
ZCBmcm9tIHRoZSBsZWFndWUmIzgyMTc7cyBjb25jdXNzaW9uIHByb3RvY29sLiBIZSB3aWxsIGJl
IGF2YWlsYWJsZSBNb25kYXkgYWdhaW5zdCB0aGUgUmFwdG9ycy4gRHVubGVhdnkgbWlzc2VkIHR3
byBnYW1lcyB3aXRoIGhpcyBjb25jdXNzaW9uLiA8L3A+PHA+SmFzb24gTGxveWQgY2FuIGJlIHJl
YWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmpsbG95ZEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+amxs
b3lkQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gUmVhZCB0aGUgQ2F2cyBibG9nIGF0IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vY2F2cyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNv
bS9jYXZzPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbSBvbiBUd2l0dGVyIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdp
dHRlci5jb20vSmFzb25MbG95ZEFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9K
YXNvbkxsb3lkQUJKPC9hPi4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.