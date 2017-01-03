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Cavs backup point guard Kay Felder gaining confidence with two strong games

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: January 3, 2017 - 05:47 PM
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Brooklyn Nets' Caris LeVert (22) fouls Cleveland Cavaliers' Kay Felder (20) in the second half of a game, Dec. 23, in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)


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