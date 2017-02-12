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Cavs forward Kevin Love out with left knee injury; Derrick Williams playing with a chip on his shoulder

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: February 12, 2017 - 04:07 PM | Updated: February 12, 2017 - 05:56 PM
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Sacramento Kings forward Anthony Tolliver, left, guards Cleveland Cavaliers forward Kevin Love during the first quarter of an NBA basketball game Friday, Jan. 13, 2017, in Sacramento, Calif. (AP Photo/Rich Pedroncelli)


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CLEVELAND: Kevin Love’s lousy 2017 just got a little worse. Love is out with a left knee injury and now it’s fair to wonder whether his All-Star appearance next weekend might be in jeopardy.

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