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Cavs guard J.R. Smith has no structural damage in his left knee, will miss Wednesday night’s game against Knicks

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: December 6, 2016 - 06:23 PM
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Cleveland Cavaliers guard J.R. Smith (right) tries to stop Toronto Raptors guard DeMar DeRozan drives to the basket during first half Monday in Toronto. (Chris Young/The Canadian Press via AP)


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