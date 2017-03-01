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Celtics 103, Cavaliers 99

Celtics 103, Cavaliers 99: Celtics survive physical, playoff-style clash despite LeBron James’ triple-double

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: March 1, 2017 - 10:53 PM | Updated: March 2, 2017 - 10:56 AM
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Boston Celtics guard Isaiah Thomas (right) and Cleveland Cavaliers guard Kyle Korver (26) collide while battling for the ball during the first quarter Wednesday in Boston. (AP Photo/Charles Krupa)

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