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Celtics 103, Cavaliers 99

Celtics 103, Cavaliers 99: Celtics survive physical, playoff-style clash despite LeBron James’ triple-double

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: March 1, 2017 - 10:53 PM | Updated: March 2, 2017 - 12:28 AM
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Boston Celtics guard Isaiah Thomas (right) and Cleveland Cavaliers guard Kyle Korver (26) collide while battling for the ball during the first quarter Wednesday in Boston. (AP Photo/Charles Krupa)

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cavs02cut_web Charles Krupa - AP
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BOSTON: Five-time Super Bowl-winning New England Patriots coach Bill Belichick considered Wednesday night’s Cavaliers-Celtics showdown such an event that he skipped the NFL Combine to sit underneath the basket with his girlfriend.

The clash of the two top teams in the Eastern Conference felt like a playoff game long before tip-off.

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