Celtics 103, Cavaliers 99: Celtics survive physical, playoff-style clash despite LeBron James’ triple-double

PCEtLVBTVFlMRT1QVFhUX0RhdGVsaW5lLS0+PHA+Qk9TVE9OOiBGaXZlLXRpbWUgU3VwZXIgQm93
bC13aW5uaW5nIE5ldyBFbmdsYW5kIFBhdHJpb3RzIGNvYWNoIEJpbGwgQmVsaWNoaWNrIGNvbnNp
ZGVyZWQgV2VkbmVzZGF5IG5pZ2h0JiM4MjE3O3MgQ2F2YWxpZXJzLUNlbHRpY3Mgc2hvd2Rvd24g
c3VjaCBhbiBldmVudCB0aGF0IGhlIHNraXBwZWQgdGhlIE5GTCBDb21iaW5lIHRvIHNpdCB1bmRl
cm5lYXRoIHRoZSBiYXNrZXQgd2l0aCBoaXMgZ2lybGZyaWVuZC48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1QVFhU
X0JvZHlUeHQtLT48cD5UaGUgY2xhc2ggb2YgdGhlIHR3byB0b3AgdGVhbXMgaW4gdGhlIEVhc3Rl
cm4gQ29uZmVyZW5jZSBmZWx0IGxpa2UgYSBwbGF5b2ZmIGdhbWUgbG9uZyBiZWZvcmUgdGlwLW9m
Zi4gQ2VsdGljcyBjb2FjaCBCcmFkIFN0ZXZlbnMgd2FzIG1vYmJlZCBieSBwZXJoYXBzIDUwIG1l
ZGlhIG1lbWJlcnMgd2hlbiBoZSB0YWxrZWQgbmVhcmx5IHR3byBob3VycyBiZWZvcmUuIEludHJv
ZHVjdGlvbnMgZHJldyBkZWFmZW5pbmcgcm9hcnMuIFRoZSBmYW5zJiM4MjE3OyBlbmVyZ3kgd2Fz
IGZyZW5ldGljLjwvcD48cD5JZiBpdCBmb3Jlc2hhZG93ZWQgYSBwb3NzaWJsZSBjb25mZXJlbmNl
IGZpbmFscyBtYXRjaHVwLCBpdCB3aWxsIGJlIGEgcGh5c2ljYWwsIG5haWwtYml0aW5nIGFmZmFp
ci48L3A+PHA+TGVCcm9uIEphbWVzIHJlY29yZGVkIGhpcyBzZXZlbnRoIHRyaXBsZS1kb3VibGUg
b2YgMjAxNi0xNywgZXF1YWxsaW5nIGhpcyBtb3N0IGluIGEgc2Vhc29uLCBidXQgaXQgd2FzbiYj
ODIxNzt0IGVub3VnaCBhcyB0aGUgQ2VsdGljcyBwdWxsZWQgb3V0IGEgMTAzLTk5IHZpY3Rvcnku
IEphbWVzIGZpbmlzaGVkIHdpdGggMjggcG9pbnRzLCAxMyByZWJvdW5kcyBhbmQgMTAgYXNzaXN0
cy48L3A+PHA+S3lsZSBLb3J2ZXIgaGl0IGhpcyBmaXJzdCBmaWVsZCBnb2FsIG9mIHRoZSBuaWdo
dCBpbiBzZXZlbiBhdHRlbXB0cywgYSAzLXBvaW50ZXIgd2l0aCA1Ny41IHNlY29uZHMgcmVtYWlu
aW5nLCB0byBwdXQgdGhlIENhdnMgdXAgOTctOTYsIGJ1dCBJc2FpYWggVGhvbWFzIGNvdW50ZXJl
ZCB3aXRoIGEgMyB3aXRoIDQ5LjQgc2Vjb25kcyB0byBnbyB0byBnaXZlIHRoZSBDZWx0aWNzIGEg
dHdvLXBvaW50IGxlYWQuIEt5cmllIElydmluZyB0aWVkIGl0IHdpdGggYSBkcml2aW5nIHJldmVy
c2UgbGF5dXAgd2l0aCAzOC45IGxlZnQsIGJ1dCB0aG9zZSB3ZXJlIHRoZSBDYXZzJiM4MjE3OyBm
aW5hbCBwb2ludHMuPC9wPjxwPlRob21hcyBzYW5rIHR3byBmcmVlIHRocm93cyBmb3IgYSAxMDEt
OTkgbGVhZCB3aXRoIDI4LjEgc2Vjb25kcyBsZWZ0IGFuZCB0aGUgQ2F2cyYjODIxNzsgRGVyb24g
V2lsbGlhbXMgbWlzc2VkIGEgMy1wb2ludGVyIGZyb20gdGhlIGNvcm5lciB3aXRoIDQuMiBzZWNv
bmRzIHRvIGdvLiBKYWUgQ3Jvd2RlciB3YXMgZm91bGVkIG9uIHRoZSByZWJvdW5kIGFuZCBtYWRl
IGJvdGggZm9yIHRoZSBmaW5hbCBtYXJnaW4uPC9wPjxwPlRoZSBDYXZzIGhhZCBhIGNoYW5jZSB0
byBnbyB1cCAzLTAgaW4gdGhlIHNlYXNvbiBzZXJpZXMsIGJ1dCBub3cgdGhlIENlbHRpY3MgY2Fu
IHNwbGl0LCB3aXRoIHRoZSBmaW5hbCBtZWV0aW5nIEFwcmlsIDUgaW4gQm9zdG9uLjwvcD48cD5C
ZWhpbmQgdGhlIHNjZW5lcywgdGhlIENhdnMgd2VyZSBzdGlsbCBmaW5hbGl6aW5nIHRoZWlyIHJv
c3Rlci4gQmlnIG1hbiBBbmRyZXcgQm9ndXQgaXMgZXhwZWN0ZWQgdG8gc2lnbiBhbmQgam9pbiB0
aGUgdGVhbSBzb29uIGFmdGVyIGNsZWFyaW5nIHdhaXZlcnMgYXQgNSBwLm0uIFdlZG5lc2RheS4g
RHVyaW5nIHRoZSBnYW1lLCBhIGxlYWd1ZSBzb3VyY2UgY29uZmlybWVkIGEgcmVwb3J0IGJ5IFNo
YW1zIENoYXJhbmlhIG9mIFRoZSBWZXJ0aWNhbCB0aGF0IHRoZSBDYXZzIHdpbGwgc2lnbiBEZXJy
aWNrIFdpbGxpYW1zIGZvciB0aGUgcmVzdCBvZiB0aGUgc2Vhc29uIG9uIFNhdHVyZGF5IHdoZW4g
dGhlIHNlY29uZCBvZiBoaXMgMTAtZGF5IGNvbnRyYWN0cyBleHBpcmUuPC9wPjxwPlRoZSBDYXZz
IGNhbWUgaW4gd2l0aCBhIGZvdXItZ2FtZSBsZWFkIG9uIHRoZSBDZWx0aWNzIGFuZCBldmVuIHRo
ZSBjb2FjaGVzIGFja25vd2xlZGdlZCB0aGUgaW1wb3J0YW5jZSBvZiB0aGUgbWF0Y2h1cC48L3A+
PHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgdmVyeSBpbXBvcnRhbnQsIHBsYXlpbmcgYWdhaW5zdCBhIGdy
ZWF0IHRlYW0sIGEgd2VsbC1jb2FjaGVkIHRlYW0sIFt0b10gc2VlIHdoZXJlIHdlJiM4MjE3O3Jl
IGF0LCYjODIyMTsgQ2F2cyBjb2FjaCBUeXJvbm4gTHVlIHNhaWQuICYjODIyMDtUaGV5JiM4MjE3
O3JlIHRoZSBOby4gMiBzZWVkLiBJZiB3ZSBjYW4gdGFrZSBhZHZhbnRhZ2Ugb2YgdGhpcyBnYW1l
IHRoZW4gd2UmIzgyMTc7bGwgc3RhcnQgdHJ5aW5nIHRvIGdldCBvdXIgcmVzdCBnb2luZyBpbnRv
IG1pZC1NYXJjaC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlN0ZXZlbnMgd2FzIGJsdW50IGFib3V0IHRoZSBDZWx0
aWNzJiM4MjE3OyBjaGFsbGVuZ2UuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGRvbiYjODIxNzt0IHRoaW5rIEkm
IzgyMTc7bSBzYXlpbmcgYW55dGhpbmcgZWFydGgtc2hhdHRlcmluZyBoZXJlICYjODIxMjsgd2Um
IzgyMTc7cmUgYWxsIGNoYXNpbmcgQ2xldmVsYW5kLCYjODIyMTsgU3RldmVucyBzYWlkLiAmIzgy
MjA7VGhlc2UgZ3V5cyB3aWxsIGtpbGwgeW91IGlmIHdlIHN0cmluZyB0b2dldGhlciBwb3NzZXNz
aW9ucyBsaWtlIHdlIGRpZCB0aGUgb3RoZXIgbmlnaHQsIHBsYXkgd2l0aCBsZXNzIHBvaXNlIGFu
ZCBkb24mIzgyMTc7dCBnZXQgYmFjay4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBDZWx0aWNzIGhlZWRlZCBo
aXMgd29yZHMuIEJ1dCB0aGF0IGRpZG4mIzgyMTc7dCBtZWFuIHRoZXJlIHdlcmVuJiM4MjE3O3Qg
ZXh0cmFjdXJyaWN1bGFyIGFjdGl2aXRpZXMuIFRlcnJ5IFJvemllciB3YXMgY2FsbGVkIGZvciBh
IHRlY2huaWNhbCBmb3VsIGZvciBmaXJpbmcgdGhlIGJhbGwgaW50byBSaWNoYXJkIEplZmZlcnNv
biYjODIxNztzIGJhY2sgYWZ0ZXIgYSBwb3N0ZXJpemluZyBhbGxleS1vb3AgZHVuayBvZmYgYSBK
YW1lcyBsb2IuIEplZmZlcnNvbiB3YXMgZWxib3dlZCBpbiB0aGUgbmVjayBieSBBbCBIb3Jmb3Jk
IGluIHRoZSBzZWNvbmQgcXVhcnRlci4gSG9yZm9yZCB3b3VsZG4mIzgyMTc7dCBhbGxvdyBJcnZp
bmcgdG8gaGVscCB1cCB0aGUgQ2VsdGljcyYjODIxNzsgTWFyY3VzIFNtYXJ0IGluIHRoZSB0aGly
ZCBxdWFydGVyLjwvcD48cD5JbiA0NCBwcmV2aW91cyBjYXJlZXIgZ2FtZXMgYWdhaW5zdCB0aGUg
Q2VsdGljcywgSmFtZXMgY2FtZSBpbiBhdmVyYWdpbmcgMjkuNSBwb2ludHMsIGhpcyBiZXN0IGFn
YWluc3QgYW55IHRlYW0gaW4gdGhlIGxlYWd1ZSwgYWxvbmcgd2l0aCA2LjcgcmVib3VuZHMgYW5k
IDYuNiBhc3Npc3RzLjwvcD48cD5KYW1lcyB3YXMgZm9yY2VkIHRvIGNhcnJ5IHRoZSBsb2FkIGZv
ciBhIHRpbWUgYWZ0ZXIgSXJ2aW5nIHBpY2tlZCB1cCBoaXMgc2Vjb25kIGZvdWwgd2l0aCAzOjUx
IGxlZnQgaW4gdGhlIGZpcnN0IHF1YXJ0ZXIuIFdpdGggdGhhdCwgZXgtRGFsbGFzIHBvaW50IGd1
YXJkIERlcm9uIFdpbGxpYW1zIG1hZGUgaGlzIENhdnMgZGVidXQgYWZ0ZXIgc2lnbmluZyBvbiBN
b25kYXkuIElydmluZyBzdGlsbCBmaW5pc2hlZCB3aXRoIDI4IHBvaW50cy48L3A+PHA+VGhlIENl
bHRpY3MgYWxzbyByb2RlIHRoZWlyIEFsbC1TdGFyLCA1LWZvb3QtOSBwb2ludCBndWFyZCBUaG9t
YXMuIEluIHRoZSBmaXJzdCBxdWFydGVyLCBUaG9tYXMgdXNlZCBoaXMgcXVpY2tuZXNzIHRvIGJl
YXQgdGhyZWUgZGVmZW5kZXJzICYjODIxMjsgSW1hbiBTaHVtcGVydCwgSXJ2aW5nIGFuZCBXaWxs
aWFtcyAmIzgyMTI7IHRvIHRoZSBiYXNrZXQgYW5kIHR3byBvZiB0aGVtIGxvc3QgdGhlaXIgZm9v
dGluZy48L3A+PHA+VGhvbWFzIGZpbmlzaGVkIHdpdGggYSBnYW1lLWhpZ2ggMzEgcG9pbnRzLCB0
d28gcmVib3VuZHMgYW5kIGZpdmUgYXNzaXN0cywgYnV0IGhpdCAzLW9mLTkgMy1wb2ludGVycy48
L3A+PHA+SXQgd2FzIGEgcm91Z2ggbmlnaHQgZm9yIEtvcnZlciwgd2hvIHJldHVybnMgdG8gQXRs
YW50YSBGcmlkYXkgZm9yIGhpcyBmaXJzdCBnYW1lIHNpbmNlIGhlIHdhcyB0cmFkZWQgaW4gSmFu
dWFyeS4gS29ydmVyIHdlbnQgMS1mb3ItNyBmcm9tIHRoZSBmaWVsZCBhbmQgMS1mb3ItNCBmcm9t
IDMtcG9pbnQgcmFuZ2UsIHNjb3JpbmcganVzdCBmb3VyIHBvaW50cyB3aXRoIHR3byByZWJvdW5k
cyBhbmQgdHdvIGFzc2lzdHMgaW4gMjcgbWludXRlcy48L3A+PHA+VGhlIENhdnMgd2VyZSBjb21p
bmcgb2ZmIGEgbGVhZ3VlLWJlc3QgOS0yIHJlY29yZCBpbiBGZWJydWFyeSBhbmQgd2FudGVkIHRv
IGNvbnRpbnVlIHRoYXQgbW9tZW50dW0sIGEgdGFzayBtYWRlIHRvdWdoZXIgYnkgMTIgb2YgMTcg
Z2FtZXMgb24gdGhlIHJvYWQgdGhpcyBtb250aC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.