Celtics 111, Cavaliers 108: Avery Bradley makes 3-pointer with 0.1 seconds to go to win Game 3 for Celtics; Cavs lead Eastern Conference Finals 2-1

PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBGb290YmFsbCBzdGFycyBhbmQgSG9sbHl3b29kIHN0YXJzIGNhbWUgdG8g
Q2xldmVsYW5kIG9uIFN1bmRheSBuaWdodCB0byB3YXRjaCB0aGUgQ2F2YWxpZXJzIGFuZCBCb3N0
b24gQ2VsdGljcy4gPC9wPjxwPlNvIGRpZCBOQkEgaGFsbCBvZiBmYW1lcnMgU2hhcXVpbGxlIE8m
IzgyMTc7TmVhbCwgQ2hhcmxlcyBCYXJrbGV5IGFuZCBSZWdnaWUgTWlsbGVyLiA8L3A+PHA+V2hh
dCB0aGV5IHNhdyB3YXMgYSBzdHVubmluZyAxMTEtMTA4IGNvbWUtZnJvbS1iZWhpbmQgdmljdG9y
eSBmb3IgdGhlIENlbHRpY3Mgd2hlbiBBdmVyeSBCcmFkbGV5IG1hZGUgYSAzLXBvaW50ZXIgd2l0
aCAwLjEgc2Vjb25kcyB0byBnbyBpbiB0aGUgZm91cnRoIHF1YXJ0ZXIgaW4gR2FtZSAzIG9mIHRo
ZSBFYXN0ZXJuIENvbmZlcmVuY2UgZmluYWxzIGF0IFF1aWNrZW4gTG9hbnMgQXJlbmEuPC9wPjxw
PldpdGggc28gbGl0dGxlIHRpbWUgbGVmdCwgdGhlIENhdnMgd2VyZSB1bmFibGUgdG8gZG8gYW55
dGhpbmcgYW5kIGZvbGxvd2VkIHVwIGEgNDQtcG9pbnQgcm9hZCB3aW4gaW4gR2FtZSAyIHdpdGgg
YSBob21lIGxvc3MgYWZ0ZXIgaG9sZGluZyBhIDIxLXBvaW50IGxlYWQgaW4gdGhlIHRoaXJkIHF1
YXJ0ZXIgb24gU3VuZGF5LjwvcD48cD5UaGUgQ2VsdGljcyB0cmF2ZWxlZCB0byBDbGV2ZWxhbmQg
d2l0aG91dCB0aGVpciBzdGFyLCBJc2FpYWggVGhvbWFzLCB3aG8gaGFzIGJlZW4gcnVsZWQgb3V0
IGZvciB0aGUgcmVtYWluZGVyIG9mIHRoZSBwbGF5b2ZmcyB3aXRoIGEgaGlwIGluanVyeSwgYnV0
IGZvdWdodCBiYWNrIHRvIHdpbi48L3A+PHA+TWFyY3VzIFNtYXJ0IGxlZCB0aGUgQ2VsdGljcyB3
aXRoIDI3IHBvaW50cyBhbmQgc2V2ZW4gYXNzaXN0cywgYW5kIEJyYWRsZXkgY2hpcHBlZCBpbiAy
MCBwb2ludHMgYW5kIGZvdXIgYXNzaXN0cyBiZWZvcmUgYSBzZWxsb3V0IGNyb3dkIG9mIDIwLDU2
MiB0aGF0IGluY2x1ZGVkIEJyb3ducyByb29raWVzIE15bGVzIEdhcnJldHQsIEphYnJpbGwgUGVw
cGVycyBhbmQgRGF2aWQgTmpva3UgYW5kIHZldGVyYW5zIEpvZSBIYWRlbiBhbmQgQ29yZXkgQ29s
ZW1hbi48L3A+PHA+Q29tZWRpYW5zIEFteSBTY2h1bWVyIGFuZCBEYXZlIENoYXBwZWxsZSB3ZXJl
IGFsc28gaW4gYXR0ZW5kYW5jZSBhcyB0aGUgZGVmZW5kaW5nIE5CQSBjaGFtcGlvbiBDYXZzIGxv
c3QgZm9sbG93aW5nIDExNy0xMDQgYW5kIDEzMC04NiB2aWN0b3JpZXMgaW4gQm9zdG9uLjwvcD48
cD5HYW1lIDQgb2YgdGhlIGJlc3Qtb2Ytc2V2ZW4gc2VyaWVzIGlzIFR1ZXNkYXkgbmlnaHQgaW4g
Q2xldmVsYW5kLjwvcD48cD5LeXJpZSBJcnZpbmcgcGFjZWQgdGhlIENhdnMgd2l0aCAyOSBwb2lu
dHMgYW5kIHNldmVuIGFzc2lzdHMgYW5kIEtldmluIExvdmUgdG90YWxlZCAyOCBwb2ludHMgYW5k
IDEwIHJlYm91bmRzLiBUcmlzdGFuIFRob21wc29uIGNvbnRyaWJ1dGVkIDE4IHBvaW50cyBhbmQg
MTMgcmVib3VuZHMsIEouUi4gU21pdGggaGFkIDEzIHBvaW50cyBhbmQgZWlnaHQgcmVib3VuZHMg
YW5kIExlQnJvbiBKYW1lcyBmaW5pc2hlZCB3aXRoIDExIHBvaW50cywgc2l4IHJlYm91bmRzIGFu
ZCBzaXggYXNzaXN0cy48L3A+PHA+SmFtZXMgZW50ZXJlZCBTdW5kYXkgd2l0aCBhdCBsZWFzdCAz
MCBwb2ludHMgaW4gYSBjYXJlZXItaGlnaCBlaWdodCBjb25zZWN1dGl2ZSBwbGF5b2ZmIGdhbWVz
LCBidXQgd2FzIHF1aWV0IG1vc3Qgb2YgdGhlIGV2ZW5pbmcsIGluY2x1ZGluZyBqdXN0IHRocmVl
IHBvaW50cywgb25lIHJlYm91bmQgYW5kIG9uZSBhc3Npc3QgaW4gdGhlIHNlY29uZCBoYWxmLjwv
cD48cD5UaGUgQ2VsdGljcyBmaW5pc2hlZCB3aXRoIHNpeCBwbGF5ZXJzIGluIGRvdWJsZSBmaWd1
cmVzICYjODIxMjsgU21hcnQsIEJyYWRsZXksIEFsIEhvcmZvcmQgKDE2IHBvaW50cyksIEtlbGx5
IE9seW55ayAoMTUgcG9pbnRzKSwgSmFlIENyb3dkZXIgKDE0IHBvaW50cykgYW5kIEpvbmFzIEpl
cmVia28gKDEwIHBvaW50cykuPC9wPjxwPlRoZSBsb3NzIGRyb3BwZWQgdGhlIENhdnMgdG8gMTAt
MSB0aGlzIHBvc3RzZWFzb24sIGFuZCBhbHNvIHNuYXBwZWQgYSAxMy1nYW1lIHdpbm5pbmcgc3Ry
ZWFrIGluIHRoZSBwbGF5b2Zmcy4gVGhlIENhdnMgYW5kIExvcyBBbmdlbGVzIExha2VycyAoMTk4
OCBhbmQgMTk4OSkgc2hhcmUgdGhlIE5CQSByZWNvcmQgZm9yIG1vc3QgcG9zdHNlYXNvbiB3aW5z
IGluIGEgcm93LiBUaGUgQ2F2cyYjODIxNzsgc3RyZWFrIGRhdGVzIGJhY2sgdG8gR2FtZSA1IG9m
IHRoZSAyMDE2IE5CQSBGaW5hbHMgYWdhaW5zdCB0aGUgR29sZGVuIFN0YXRlIFdhcnJpb3JzLjwv
cD48cD5UaGUgQ2F2YWxpZXJzIGp1bXBlZCBvdXQgdG8gYSAxNC03IGxlYWQgd2l0aCA3OjIzIHRv
IGdvIGluIHRoZSBmaXJzdCBxdWFydGVyIHdpdGggdHdvIDMtcG9pbnRlcnMgYnkgTG92ZSwgb25l
IGVhY2ggZnJvbSBTbWl0aCBhbmQgSXJ2aW5nIGFuZCBhIFRob21wc29uIGR1bmsuIFNtYXJ0IGVu
ZGVkIHRoZSAxMS0yIENhdnMgcnVuIHdpdGggYSAzLXBvaW50ZXIsIGJ1dCB0aGUgbGVhZCByZWFj
aGVkIDIyLTEwIGF0IDU6MTQgYWZ0ZXIgTG92ZSBzd2lzaGVkIHR3byBtb3JlIDMtcG9pbnRlcnMg
YW5kIEphbWVzIG5haWxlZCBhIGp1bXBlci48L3A+PHA+SXJ2aW5nIGFuZCBMb3ZlIGJvdGggbWFk
ZSBhIDMtcG9pbnRlciB3aXRoIGxlc3MgdGhhbiB0d28gbWludXRlcyB0byBnbyBpbiB0aGUgZmly
c3QgcXVhcnRlciBhbmQgQ2F2cyBsZWQgMzUtMjQgaGVhZGluZyBpbnRvIHRoZSBzZWNvbmQgcXVh
cnRlci48L3A+PHA+VGhlIENhdnMgbWFkZSA5LW9mLTEzIHNob3RzIGZyb20gbG9uZyByYW5nZSBp
biB0aGUgZmlyc3QgcXVhcnRlciBhbmQgdGhlbiBjb29sZWQgZG93biBhIGJpdCBpbiB0aGUgc2Vj
b25kIHF1YXJ0ZXIgYXMgdGhlIENlbHRpY3MgY3V0IHRoZWlyIGRlZmljaXQgdG8gNDQtMzYgYW5k
IDQ3LTM4IHdpdGggQnJhZGxleSBhbmQgQ3Jvd2RlciBsZWFkaW5nIHRoZSBjaGFyZ2UuPC9wPjxw
PkxvdmUgZ290IGhvdCBhZ2FpbiBmcm9tIGRlZXAgYW5kIG1hZGUgYSBjb3VwbGUgbW9yZSAzLXBv
aW50ZXJzIHRvIGxlYWQgdGhlIENhdnMgaW50byBoYWxmdGltZSBhaGVhZCA2Ni01MC4gTG92ZSBt
YWRlIDctb2YtMTAgMy1wb2ludGVycyBpbiB0aGUgZmlyc3QgaGFsZiBhbmQgbGVkIGFsbCBzY29y
ZXJzIHdpdGggMjIgcG9pbnRzIGF0IHRoZSBicmVhay48L3A+PHA+VGhlIHRoaXJkIHF1YXJ0ZXIg
bGFja2VkIG9mZmVuc2l2ZSBmaXJlcG93ZXIgaW5pdGlhbGx5IGFzIGVhY2ggdGVhbSBzdHJ1Z2ds
ZWQgdG8gc2NvcmUuIFRoZSBDZWx0aWNzIHRoZW4gY2F1Z2h0IGZpcmUgYW5kIHRyaW1tZWQgYSA3
Ny01NiBkZWZpY2l0IHRvIDg3LTgyIGRlZmljaXQgaGVhZGluZyBpbnRvIHRoZSBmb3VydGggcXVh
cnRlci4gU21hcnQsIE9seW55aywgSmVyZWJrbyBhbmQgSG9yZm9yZCBjb21iaW5lZCB0byBzY29y
ZSAyNiBwb2ludHMuPC9wPjxwPlRoZSBDZWx0aWNzIGtlcHQgY2hhcmdpbmcgaW4gdGhlIGZvdXJ0
aCBxdWFydGVyIGFuZCBhIEplcmVia28gMy1wb2ludGVyIGN1dCB0aGUgQ2F2cyYjODIxNzsgbGVh
ZCB0byA4Ny04NSB3aXRoIDExOjQxIHRvIGdvLjwvcD48cD5UaG9tcHNvbiBtYWRlIGZvdXIgZnJl
ZSB0aHJvd3MgdG8gcHVzaCB0aGUgQ2F2cyYjODIxNzsgbGVhZCB0byA5MS04NSBsZWFkIGJ1dCB0
aGUgQ2VsdGljcyBrZXB0IGJhdHRsaW5nIGJhY2suPC9wPjxwPlRoZSBDZWx0aWNzIGdvdCBrZXkg
YmFza2V0cyBmcm9tIEJyYWRsZXksIFNtYXJ0LCBPbHlueWssIEhvcmZvcmQgYW5kIEplcmVia28g
aW4gdGhlIGNsb3NpbmcgbW9tZW50cy4gPC9wPjxwPlNtYXJ0JiM4MjE3O3MgMy1wb2ludCBzaG9v
dGluZyB3YXMgZWZmZWN0aXZlIGR1cmluZyB0aGUgZW50aXJlIHNlY29uZCBoYWxmLiA8L3A+PHA+
TWljaGFlbCBCZWF2ZW4gY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zODI5IG9yIDxhIGhyZWY9
Im1haWx0bzptYmVhdmVuQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5tYmVhdmVuQHRoZWJlYWNvbmpv
dXJuYWwuY29tPC9hPi4gUmVhZCB0aGUgQ2F2cyBibG9nIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cu
b2hpby5jb20vY2F2cyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9jYXZzPC9hPi4gRm9s
bG93IGhpbSBvbiBUd2l0dGVyIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vTUJl
YXZlbkFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9NQmVhdmVuQUJKPC9hPi4g
PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.