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NBA Playoffs: Eastern Conference Finals, Game 3 | celtics 111, cavaliers 108

Celtics 111, Cavaliers 108: Avery Bradley makes 3-pointer with 0.1 seconds to go to win Game 3 for Celtics; Cavs lead Eastern Conference Finals 2-1

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: May 21, 2017 - 11:35 PM | Updated: May 22, 2017 - 03:26 PM
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Cleveland Cavaliers guard Kyrie Irving drives the ball low against Boston Celtics center Al Horford during the first quarter in game 3 of the Eastern Conference finals on Sunday in Cleveland. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

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