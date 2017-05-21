Celtics 111, Cavaliers 108: Avery Bradley makes 3-pointer with 0.1 seconds to go to win Game 3 for Celtics; Cavs lead Eastern Conference Finals 2-1

PHA+DQoJQ0xFVkVMQU5EOiBGb290YmFsbCBzdGFycyBhbmQgSG9sbHl3b29kIHN0YXJzIGNhbWUg
dG8gQ2xldmVsYW5kIG9uIFN1bmRheSBuaWdodCB0byB3YXRjaCB0aGUgQ2F2YWxpZXJzIGFuZCBC
b3N0b24gQ2VsdGljcy48L3A+DQo8cD4NCglTbyBkaWQgTkJBIGhhbGwgb2YgZmFtZXJzIFNoYXF1
aWxsZSBP4oCZTmVhbCwgQ2hhcmxlcyBCYXJrbGV5IGFuZCBSZWdnaWUgTWlsbGVyLjwvcD4NCjxw
Pg0KCVdoYXQgdGhleSBzYXcgd2FzIGEgc3R1bm5pbmcgMTExLTEwOCBjb21lLWZyb20tYmVoaW5k
IHZpY3RvcnkgZm9yIHRoZSBDZWx0aWNzIHdoZW4gQXZlcnkgQnJhZGxleSBtYWRlIGEgMy1wb2lu
dGVyIHdpdGggMC4xIHNlY29uZHMgdG8gZ28gaW4gdGhlIGZvdXJ0aCBxdWFydGVyIGluIEdhbWUg
MyBvZiB0aGUgRWFzdGVybiBDb25mZXJlbmNlIGZpbmFscyBhdCBRdWlja2VuIExvYW5zIEFyZW5h
LjwvcD4NCjxwPg0KCVdpdGggc28gbGl0dGxlIHRpbWUgbGVmdCwgdGhlIENhdnMgd2VyZSB1bmFi
bGUgdG8gZG8gYW55dGhpbmcgYW5kIGZvbGxvd2VkIHVwIGEgNDQtcG9pbnQgcm9hZCB3aW4gaW4g
R2FtZSAyIHdpdGggYSBob21lIGxvc3MgYWZ0ZXIgaG9sZGluZyBhIDIxLXBvaW50IGxlYWQgaW4g
dGhlIHRoaXJkIHF1YXJ0ZXIgb24gU3VuZGF5LjwvcD4NCjxwPg0KCVRoZSBDZWx0aWNzIHRyYXZl
bGVkIHRvIENsZXZlbGFuZCB3aXRob3V0IHRoZWlyIHN0YXIsIElzYWlhaCBUaG9tYXMsIHdobyBo
YXMgYmVlbiBydWxlZCBvdXQgZm9yIHRoZSByZW1haW5kZXIgb2YgdGhlIHBsYXlvZmZzIHdpdGgg
YSBoaXAgaW5qdXJ5LCBidXQgZm91Z2h0IGJhY2sgdG8gd2luLjwvcD4NCjxwPg0KCU1hcmN1cyBT
bWFydCBsZWQgdGhlIENlbHRpY3Mgd2l0aCAyNyBwb2ludHMgYW5kIHNldmVuIGFzc2lzdHMsIGFu
ZCBCcmFkbGV5IGNoaXBwZWQgaW4gMjAgcG9pbnRzIGFuZCBmb3VyIGFzc2lzdHMgYmVmb3JlIGEg
c2VsbG91dCBjcm93ZCBvZiAyMCw1NjIgdGhhdCBpbmNsdWRlZCBCcm93bnMgcm9va2llcyBNeWxl
cyBHYXJyZXR0LCBKYWJyaWxsIFBlcHBlcnMgYW5kIERhdmlkIE5qb2t1IGFuZCB2ZXRlcmFucyBK
b2UgSGFkZW4gYW5kIENvcmV5IENvbGVtYW4uPC9wPg0KPHA+DQoJQ29tZWRpYW5zIEFteSBTY2h1
bWVyIGFuZCBEYXZlIENoYXBwZWxsZSB3ZXJlIGFsc28gaW4gYXR0ZW5kYW5jZSBhcyB0aGUgZGVm
ZW5kaW5nIE5CQSBjaGFtcGlvbiBDYXZzIGxvc3QgZm9sbG93aW5nIDExNy0xMDQgYW5kIDEzMC04
NiB2aWN0b3JpZXMgaW4gQm9zdG9uLjwvcD4NCjxwPg0KCUdhbWUgNCBvZiB0aGUgYmVzdC1vZi1z
ZXZlbiBzZXJpZXMgaXMgVHVlc2RheSBuaWdodCBpbiBDbGV2ZWxhbmQuPC9wPg0KPHA+DQoJS3ly
aWUgSXJ2aW5nIHBhY2VkIHRoZSBDYXZzIHdpdGggMjkgcG9pbnRzIGFuZCBzZXZlbiBhc3Npc3Rz
IGFuZCBLZXZpbiBMb3ZlIHRvdGFsZWQgMjggcG9pbnRzIGFuZCAxMCByZWJvdW5kcy4gVHJpc3Rh
biBUaG9tcHNvbiBjb250cmlidXRlZCAxOCBwb2ludHMgYW5kIDEzIHJlYm91bmRzLCBKLlIuIFNt
aXRoIGhhZCAxMyBwb2ludHMgYW5kIGVpZ2h0IHJlYm91bmRzIGFuZCBMZUJyb24gSmFtZXMgZmlu
aXNoZWQgd2l0aCAxMSBwb2ludHMsIHNpeCByZWJvdW5kcyBhbmQgc2l4IGFzc2lzdHMuPC9wPg0K
PHA+DQoJSmFtZXMgZW50ZXJlZCBTdW5kYXkgd2l0aCBhdCBsZWFzdCAzMCBwb2ludHMgaW4gYSBj
YXJlZXItaGlnaCBlaWdodCBjb25zZWN1dGl2ZSBwbGF5b2ZmIGdhbWVzLCBidXQgd2FzIHF1aWV0
IG1vc3Qgb2YgdGhlIGV2ZW5pbmcsIGluY2x1ZGluZyBqdXN0IHRocmVlIHBvaW50cywgb25lIHJl
Ym91bmQgYW5kIG9uZSBhc3Npc3QgaW4gdGhlIHNlY29uZCBoYWxmLjwvcD4NCjxwPg0KCVRoZSBD
ZWx0aWNzIGZpbmlzaGVkIHdpdGggc2l4IHBsYXllcnMgaW4gZG91YmxlIGZpZ3VyZXMg4oCUIFNt
YXJ0LCBCcmFkbGV5LCBBbCBIb3Jmb3JkICgxNiBwb2ludHMpLCBLZWxseSBPbHlueWsgKDE1IHBv
aW50cyksIEphZSBDcm93ZGVyICgxNCBwb2ludHMpIGFuZCBKb25hcyBKZXJlYmtvICgxMCBwb2lu
dHMpLjwvcD4NCjxwPg0KCVRoZSBsb3NzIGRyb3BwZWQgdGhlIENhdnMgdG8gMTAtMSB0aGlzIHBv
c3RzZWFzb24sIGFuZCBhbHNvIHNuYXBwZWQgYSAxMy1nYW1lIHdpbm5pbmcgc3RyZWFrIGluIHRo
ZSBwbGF5b2Zmcy4gVGhlIENhdnMgYW5kIExvcyBBbmdlbGVzIExha2VycyAoMTk4OCBhbmQgMTk4
OSkgc2hhcmUgdGhlIE5CQSByZWNvcmQgZm9yIG1vc3QgcG9zdHNlYXNvbiB3aW5zIGluIGEgcm93
LiBUaGUgQ2F2c+KAmSBzdHJlYWsgZGF0ZXMgYmFjayB0byBHYW1lIDUgb2YgdGhlIDIwMTYgTkJB
IEZpbmFscyBhZ2FpbnN0IHRoZSBHb2xkZW4gU3RhdGUgV2FycmlvcnMuPC9wPg0KPHA+DQoJVGhl
IENhdmFsaWVycyBqdW1wZWQgb3V0IHRvIGEgMTQtNyBsZWFkIHdpdGggNzoyMyB0byBnbyBpbiB0
aGUgZmlyc3QgcXVhcnRlciB3aXRoIHR3byAzLXBvaW50ZXJzIGJ5IExvdmUsIG9uZSBlYWNoIGZy
b20gU21pdGggYW5kIElydmluZyBhbmQgYSBUaG9tcHNvbiBkdW5rLiBTbWFydCBlbmRlZCB0aGUg
MTEtMiBDYXZzIHJ1biB3aXRoIGEgMy1wb2ludGVyLCBidXQgdGhlIGxlYWQgcmVhY2hlZCAyMi0x
MCBhdCA1OjE0IGFmdGVyIExvdmUgc3dpc2hlZCB0d28gbW9yZSAzLXBvaW50ZXJzIGFuZCBKYW1l
cyBuYWlsZWQgYSBqdW1wZXIuPC9wPg0KPHA+DQoJSXJ2aW5nIGFuZCBMb3ZlIGJvdGggbWFkZSBh
IDMtcG9pbnRlciB3aXRoIGxlc3MgdGhhbiB0d28gbWludXRlcyB0byBnbyBpbiB0aGUgZmlyc3Qg
cXVhcnRlciBhbmQgQ2F2cyBsZWQgMzUtMjQgaGVhZGluZyBpbnRvIHRoZSBzZWNvbmQgcXVhcnRl
ci48L3A+DQo8cD4NCglUaGUgQ2F2cyBtYWRlIDktb2YtMTMgc2hvdHMgZnJvbSBsb25nIHJhbmdl
IGluIHRoZSBmaXJzdCBxdWFydGVyIGFuZCB0aGVuIGNvb2xlZCBkb3duIGEgYml0IGluIHRoZSBz
ZWNvbmQgcXVhcnRlciBhcyB0aGUgQ2VsdGljcyBjdXQgdGhlaXIgZGVmaWNpdCB0byA0NC0zNiBh
bmQgNDctMzggd2l0aCBCcmFkbGV5IGFuZCBDcm93ZGVyIGxlYWRpbmcgdGhlIGNoYXJnZS48L3A+
DQo8cD4NCglMb3ZlIGdvdCBob3QgYWdhaW4gZnJvbSBkZWVwIGFuZCBtYWRlIGEgY291cGxlIG1v
cmUgMy1wb2ludGVycyB0byBsZWFkIHRoZSBDYXZzIGludG8gaGFsZnRpbWUgYWhlYWQgNjYtNTAu
IExvdmUgbWFkZSA3LW9mLTEwIDMtcG9pbnRlcnMgaW4gdGhlIGZpcnN0IGhhbGYgYW5kIGxlZCBh
bGwgc2NvcmVycyB3aXRoIDIyIHBvaW50cyBhdCB0aGUgYnJlYWsuPC9wPg0KPHA+DQoJVGhlIHRo
aXJkIHF1YXJ0ZXIgbGFja2VkIG9mZmVuc2l2ZSBmaXJlcG93ZXIgaW5pdGlhbGx5IGFzIGVhY2gg
dGVhbSBzdHJ1Z2dsZWQgdG8gc2NvcmUuIFRoZSBDZWx0aWNzIHRoZW4gY2F1Z2h0IGZpcmUgYW5k
IHRyaW1tZWQgYSA3Ny01NiBkZWZpY2l0IHRvIDg3LTgyIGRlZmljaXQgaGVhZGluZyBpbnRvIHRo
ZSBmb3VydGggcXVhcnRlci4gU21hcnQsIE9seW55aywgSmVyZWJrbyBhbmQgSG9yZm9yZCBjb21i
aW5lZCB0byBzY29yZSAyNiBwb2ludHMuPC9wPg0KPHA+DQoJVGhlIENlbHRpY3Mga2VwdCBjaGFy
Z2luZyBpbiB0aGUgZm91cnRoIHF1YXJ0ZXIgYW5kIGEgSmVyZWJrbyAzLXBvaW50ZXIgY3V0IHRo
ZSBDYXZz4oCZIGxlYWQgdG8gODctODUgd2l0aCAxMTo0MSB0byBnby48L3A+DQo8cD4NCglUaG9t
cHNvbiBtYWRlIGZvdXIgZnJlZSB0aHJvd3MgdG8gcHVzaCB0aGUgQ2F2c+KAmSBsZWFkIHRvIDkx
LTg1IGxlYWQgYnV0IHRoZSBDZWx0aWNzIGtlcHQgYmF0dGxpbmcgYmFjay48L3A+DQo8cD4NCglU
aGUgQ2VsdGljcyBnb3Qga2V5IGJhc2tldHMgZnJvbSBCcmFkbGV5LCBTbWFydCwgT2x5bnlrLCBI
b3Jmb3JkIGFuZCBKZXJlYmtvIGluIHRoZSBjbG9zaW5nIG1vbWVudHMuPC9wPg0KPHA+DQoJU21h
cnTigJlzIDMtcG9pbnQgc2hvb3Rpbmcgd2FzIGVmZmVjdGl2ZSBkdXJpbmcgdGhlIGVudGlyZSBz
ZWNvbmQgaGFsZi48L3A+DQo8cD4NCglNaWNoYWVsIEJlYXZlbiBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAz
MzAtOTk2LTM4Mjkgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1iZWF2ZW5AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5j
b20iPm1iZWF2ZW5AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIHRoZSBDYXZzIGJsb2cg
YXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9jYXZzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3
Lm9oaW8uY29tL2NhdnM8L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0
cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9NQmVhdmVuQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnR3aXR0
ZXIuY29tL01CZWF2ZW5BQko8L2E+LjwvcD4NCg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.