All CATEGORIES
☰ Menu

NBA Playoffs: Eastern Conference Finals, Game 3 | celtics 111, cavaliers 108

Celtics 111, Cavaliers 108: Avery Bradley makes 3-pointer with 0.1 seconds to go to win Game 3 for Celtics; Cavs lead Eastern Conference Finals 2-1

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: May 21, 2017 - 11:35 PM | Updated: May 22, 2017 - 03:26 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers guard Kyrie Irving drives the ball low against Boston Celtics center Al Horford during the first quarter in game 3 of the Eastern Conference finals on Sunday in Cleveland. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES
ON THE WEB

MORE IN SPORTS

security24cut_01 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Cavaliers take extra security precautions for Game 4 following Manchester explosion - 6:07 PM

More than 20,000 fans bought tickets for the sold-out Game 4 of the Eastern Conference finals to watch the Cleveland Cavaliers take on the Boston Celtics at Quicken Loans Arena on Tuesday night.

cavs23_01
Cavaliers’ J.R. Smith questions LeBron James’ confidence, looks for more aggressiveness after stunning Game 3 loss to Celtics
Nate Ulrich’s Browns analysis: A look at which lessons OTAs should provide
Ellet vs. Firestone City Series baseball postseason final preview
tsider24cut_01
Indians sign outfielder and Akron native David Lough to minor-league deal - 5:42 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next