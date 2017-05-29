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Championship burden lifted, but Cavaliers’ Kyrie Irving says ‘that’s not where we want the storybook to end’

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: May 29, 2017 - 03:27 PM | Updated: May 30, 2017 - 09:41 AM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James (center) celebrates with teammates after Game 7 of the NBA Finals against the Golden State Warriors in Oakland, June 19, 2016. The Cavaliers won 93-89. (AP Photo/Marcio Jose Sanchez)

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