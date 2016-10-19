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Cavs report

Championship hasn’t changed Cavaliers’ versatile big man Channing Frye

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: October 19, 2016 - 04:30 PM
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Cleveland Cavaliers' Channing Frye (8) shoots over Orlando Magic' Bismack Biyombo (11) during the first half of a preseason game Oct. 5, in Cleveland. (AP Photo/Ron Schwane)


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