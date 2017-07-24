All CATEGORIES
☰ Menu

Charged with Kyrie Irving’s trade request, Koby Altman thrown into fire as Cavaliers general manager

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: July 24, 2017 - 06:34 PM | Updated: July 25, 2017 - 08:33 AM

MORE IN SPORTS

tribe26cut_00A Ron Schwane - AP
Indians 11, Angels 7 (11 innings): Edwin Encarnacion, Bradley Zimmer hit grand slams in victory - 12:16 AM

CLEVELAND: This was the type of scene the Indians likely dreamed up when they signed Edwin Encarnacion to the biggest free-agent deal in franchise history.

ulrich26web
Nate Ulrich’s Browns analysis: Burning questions (and answers) heading into training camp
jtaylor26cut_01
Days away from Pro Football Hall of Fame induction, former UA star Jason Taylor revels in the journey, imparts wisdom to current Zips
Indians’ Carlos Santana reaches out to Manny Ramirez amidst struggles
cavs26cut_01
Chauncey Billups knew Cavaliers’ Kyrie Irving was unhappy, but trade request baffles him
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next